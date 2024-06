Cucina, arriva la rivoluzione: con questo metodo non spendi un euro né di gas né di luce | Lo seguirai ogni giorno

Una vera e propria rivoluzione, finalmente puoi cucinare senza spendere nemmeno un euro, ecco come puoi fare.

Ok è vero, in estate è anche piuttosto semplici risparmiare sia sull’elettricità sia sul classe per poter cucinare. Con il caldo è semplice pensare che siano in molti a cedere alla tentazione di un piatto fresco che non sia cucinato. Tra i piatti più consumati per il periodo estivo c’è una classica caprese, pomodoro e mozzarella, un prosciutto e melone, frutta come se piovesse.

Numerose sono le possibilità che la cultura culinaria italiana stessa ci propone, senza considerare poi che anche i supermercati offrono una buona dose di spunto per quello che riguarda la cucina a zero spese.

Considerando i prezzi sempre rialzo tanto energia elettrica quanto del gas, è importante conoscere quelle che sono le modalità di risparmio anche quando si tratta di cucinare. In molti sapranno che ogni estate arrivano i soliti moniti e consigli, per quello che riguarda una cucina a costo veramente basso. Ma probabilmente sono in pochi a conoscere una modalità di cottura completamente nuova.

Da questo momento in poi si potranno utilizzare forno e fornelli a energia solare. In momento in cui cucinare all’aperto è una vera goduria, questa è proprio la soluzione perfetta.

Una modalità di cucina è completamente nuova

Se non ha mai sentito parlare di un forno solare, una cucina solare ovvero un barbecue solare allora sei proprio nel posto giusto. Si tratta di attrezzature da cucina che permettono di preparare i propri piatti sfruttando l’energia del sole. Una parabola è in grado di riflettere e raccogliere l’energia dei raggi solari, a riflettendola su una pentola che arriva a toccare i 220 gradi.

Si tratta di una soluzione estremamente efficiente, in grado di garantire la potenza giusta per cuocere diverse tipologie di pietanze.

Come usarlo e dove trovarlo

Come accennato in precedenza grazie al sistema ad energia solare, è possibile cuocere qualsiasi tipo di alimento, dalla pasta alla verdura, dalla carne ai dolci. L’attrezzatura scelta viene fornita con un dettagliato libretto d’istruzioni, che indica anche i tempi necessari per la cottura di ogni alimento.

Questa tipologia di elementi per la cucina, ad energia solare, viene prodotta in Italia a Susegana. Introdotta nel 2006, attualmente ha raggiunto il suo livello massimo di sviluppo. I proventi che derivano dalla vendita dei forni solari vengono tutti devoluti in beneficenza. Il costo di una singola parabola parte da circa 390 €.