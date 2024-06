Auto elettrica, 8000 euro di ricarica regalati: con gli incentivi lo Stato non scherza | Se lo richiedi vai dove vuoi

Se richiedi l’incentivo puoi finalmente andare veramente dove puoi tu. 8000 euro di ricarica completamente regalati.

Sul mercato dell’automobile è arrivata la vettura elettrica. Erano ormai diversi anni che se ne parlava e alcuni credevano fermamente che non sarebbe mai giunto questo momento, invece adesso occorre farvi i conti, con la sua tecnologia nuova e la sua alimentazione completamente diversa.

Da buoni abitudinari, gli italiani hanno vissuto questo cambiamento con non poca diffidenza. Cosa vorranno mai questi ritrovati tecnologici da noi? Loro che sono troppo costose, troppo difficili da gestire, una batteria che ancora non è chiaro quanto durerà negli anni. Insomma, ma se dietro a tutto questo ci fosse una fregatura?

Sono moltissimi coloro che lo hanno pensato e ancora di più quelli che continuano a crederlo. Non è certo un caso se nell’ultimo anno il mercato delle auto usate ha avuto una notevole spinta in avanti, mentre le vetture nuove sono rimaste al palo.

Ma grazie agli ecoincentivi statali è possibile che in molti si ricredano, credendo che sia possibile credere in una tecnologia diversa, completamente nuova, ma comunque efficiente ed affidabili. Lo Stato ha quindi deciso di intervenire, non solo sul costo delle vetture, ma anche su quelli accessori.

Un paese che non sembra essere pronto

L’opinione di molti è che l’Italia non sarebbe anche pronta ad accogliere le automobili elettriche. Occorre organizzare il territorio inserendo un numero maggiore di colonnine per la ricarica, ovvero, favorire l’installazione delle stesse presso le abitazioni private. perchè la verità è che, in effetti, le auto elettriche dovrebbero rendere la vita dei cittadini più semplice, invece la starebbe complicando e qualcuno dovrà pur intervenire.

Gli ecoincentivi per il solo acquisto delle automobili non è sufficiente, per questo motivo è stato introdotto il bonus per l’installazione delle colonnine di ricarica. Ecco chi può richiederlo e in che modo.

Cosa sapere sul bonus per le colonnine

Possono accedere al bonus le persone fisiche, le ditte individuali e le società che risiedono sul territorio italiano. Il contributo che è stato pensato dovrebbe andare a coprire l’80% delle spese per acquisto e installazione delle colonnine, con un limite massimo di 8 mila euro per i condomini e 1500 euro per le persone fisiche.

Verranno coperte dal bonus le spese per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture destinate alla ricarica elettrica, oltre all’intervento degli specialisti in materia. La richiesta per poter ricevere il bonus, deve essere inoltrata nell’apposita Area Personale di Invitalia, compilando il modulo elettroni e allegando la documentazione richiesta comprensiva di relazione finale, certificazione di conformità e dati del conto corrente per il rimborso.