Lavoro in ufficio, andarci in auto è pura follia: 70 ore non te le rimborsa nessuno | Otre al danno anche la beffa

Quando vai a lavorare, non andarci in automobile. Perdi solo 70 ore del tuo prezioso tempo e butti via tanti soldi.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che con la crisi nera che troneggia maestosa e implacabile nel nostro Paese risparmiare dove e quando possibile è qualcosa di assolutamente auspicabile. Tanto più che i rincari, che hanno letteralmente invaso ogni settore, non ci danno la minima tregua.

E così arrivare indenni a fine mese, con tutte le spese che dobbiamo pagare, tra quelle fisse e variabili nonché le impreviste, è diventata sempre più un’impresa titanica. E nonostante gli aiuti indetti dal Governo, sia passato che attuale, la situazione non è che migliori di molto, o comunque non per tutti. In ogni caso il grave problema è rappresentato dal lavoro.

Difatti spesso e volentieri manca. C’è chi non lo trova o lo ha perso pure da un momento all’altro. Molti lo hanno ancora ma percepiscono il più delle volte stipendi fin troppo bassi. E di ciò si lamentano molti lavoratori che operano in ufficio e che in taluni casi, soprattutto a fine mese, sono costretti a passarci più tempo anche se sottopagati.

Alcuni poi lo fanno con la speranza di una bella promozione che può in realtà non arrivare mai. Oppure arriva anche ma non è del tutto tale visto che con l’arrivo di una qualifica in più, e di riflesso di più lavoro e di responsabilità, i soldini presi sono sempre gli stessi. E molte gag, dal sapore amaro, sui Social trattano questa assai spinosa questione che è ben più frequente di quel che pensiamo.

Non andare più in auto in ufficio, butti via 70 ore non pagate

Al di là di ciò ci siamo accorti di tutto il tempo che sprechiamo nel corso della nostra vita in qualcosa di sciocco e che invece potremmo utilizzare in maniera ben più intelligente e proficua? Si sostiene che esso sia indubbiamente una grande risorsa nonché denaro, dunque perché regalarlo in maniera tanto generosa e altruista al nostro capo?

Ci sembra giusto? Se poi i nostri compensi sono pure bassi e non ci tratta nemmeno un granché bene, sarebbe sciocco persistere in tale direzione. E per iniziare a darci un bel taglio incominciamo a non raggiungere più il posto di lavoro, ufficio in primis, a bordo della nostra auto. In tale maniera risparmieremo la bellezza di 70 ore.

Come risolvere la questione per il bene tuo e del tuo capo

In sostanza noi per arrivare in orario partiamo solitamente presto al mattino e nell’ora di punta. Ergo trascorriamo molto tempo imbottigliati nel traffico e che potremo usare diversamente. E quei minuti lì, che poi sommati, diventano ben presto ore nel corso della settimana e soprattutto del mese, arrivando a conclusione dell’anno lavorativo, persino a superare le 70 non ce li paga nessuno.

Dunque perché non chiediamo di essere messi in smart working? In codesta maniera potremo essere operativi agli orari previsti senza correre come dei pazzi per esserlo sul posto di lavoro. Non butteremo via del tempo, cosa molto importante, e saremo maggiormente ben predisposti sul fronte lavorativo, diventando così molto più produttivi.