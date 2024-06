Lavoro da casa, le aziende non trovano personale: se hai queste competenze non aspettare oltre | Manda il CV

Smart working, le aziende non trovano lavoratori. Se pensi di avere le carte in regola e le competenze necessaria candidati subito.

Anche se l’estate è arrivata e pertanto si fa sentire sempre più pressante il desiderio di staccare la spina dopo un anno trascorso sui libri e/o a lavorare duramente, vista la cattiva aria che respiriamo tuttora nel nostro Paese non c’è da starsene con le mani in mano. Diciamo che darsi da fare fin da ora per avere poi tra le mani qualcosa di concreto dal punto di vista lavorativo a partire da settembre è una cosa saggia.

Anzi, può essere che alcune realtà cerchino fin da ora forze lavoro nuove non solo per il periodo estivo. Insomma, della serie, mai e poi mai perdere tempo che, si sa, può rivelarsi decisamente molto tiranno. Tanto più che potremmo anche scovare qualche lavoretto che ci consentirebbe magari di portare a casa dei soldini in più che, come si suol dire, non puzzano mai.

Insomma, avere un secondo lavoro o comunque qualcosa che ci permette di concretizzare il famoso piano B è vivamente consigliato. Inoltre potrebbe pure diventare il primario. Tanto più che ora come ora niente dal punto di vista professionale pare essere certo visto che pure aziende che apparivano super solide hanno chiuso i battenti o attuato un bel taglio di personale.

Altre ancora hanno diminuito le ore lavorative. Su queste basi capite bene che è opportuno starsene sia con gli occhi che con le orecchie ben aperti/ e e notare se in giro ci sono offerte di lavoro interessanti e che possono rientrare nelle nostre corde. Di certo in tale direzione il vasto mondo del Web è una mega risorsa, Social in primis.

Lavoro da casa, sono tre le figure professionali super ricercate oggi

Sicuramente anche tramite il classico passa parola o navigando su qualche piattaforma possiamo trovare qualcosa che solletichi la nostra attenzione. Chiaro è che se conosciamo la persona o l’azienda che lo ha scritto è ancora meglio. In ogni caso prima di contattarla e di candidarci, dopo aver aggiornato con cura il nostro cv, verifichiamo di avere tutte le carte in regola per affrontarla.

Ora come ora sono sostanzialmente tre le figure professionali maggiormente ricercate. E in tutti i casi, ve lo diciamo fin da subito, dovrete dimostrare di essere molto abili con la Tecnologia oltre che di saper lavorare in autonomia da casa o da dove lo vogliate. Siete ora pronti a scoprire di che cosa stiamo parlando?

A quali mestieri devi mirare secondo le tue capacità

In primis del Social Media Manager che per la verità è super richiesto pure da agenzie che operano nel vasto mondo dello Spettacolo. Puoi decidere di lavorare sia per un singolo cliente o per molti, a seconda del contratto che stipuli. Per raffinarti in tale mansione puoi frequentare dei corsi online anche se è l’esperienza sul campo quella che qui conta davvero.

Tante offerte potreste trovarle per quanto concerne la figura del copywriter che si occupa dei contenuti che leggiamo su siti Web, giornali online o blog di vario genere. Anche qui esistono corsi ma mirati ma sapere scrivere bene ed essere esperti di Marketing è di gran aiuto. Infine, per chi se ne intende di codici HTML e compagnia bella si ricercano spesso web developer. In tal caso il lavoro consiste nel progettare e creare siti Web oltre che applicazioni.