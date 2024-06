Iren, 2400 persone da assumere con contratto sicuro: stipendio da 41.000 euro se ti candidi subito | Affrettati

Non farti sfuggire l’occasione e candidati subito alla selezione Iren. La società è alla ricerca di ben 2400 persone da inserire al suo interno.

Ottima opportunità di lavoro che viene lanciata da Iren, società che opera nel campo dell’energia. Secondo alcuni studi, questo sentore è quello che attualmente potrebbe dare maggiori possibilità a tutti che sono ricerca di un’occupazione. Nei prossimi anni il settore dell’energia elettrica destinata a svilupparsi in maniera molto importante.

Il lavoro che viene svolto attualmente per quello che riguarda le energie rinnovabili e non solo, potrebbe essere una buona fonte di contratti lavorativi per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, che sia sicuro.

Tra le società più attive in questo settore troviamo sicuramente Iren. I suoi vertici proprio di recente hanno fatto sapere che nei sei anni che vanno dal 2024 al 2030, andranno ad avviare un piano di implementazione del personale, che permetterà di offrire un servizio specifico a tutti i loro utenti.

I cambiamenti per quello che concerne l’energia elettrica, oltreché la tecnologia che dietro di essa esiste, richiede soggetti sempre più specializzati. Proprio per questo motivo il gruppo Iren provvederà all’assunzione di ben 2400 persone in questo periodo di tempo. Un’ottima opportunità per coloro che vogliono lavorare e un settore di grande sviluppo.

Numerosi profili ricercati

Semplici immaginare che 2400 contratti a disposizione si traduce in un grande ventaglio di opportunità estremamente vasto e variegato. Si va alla ricerca di tecnici specializzati, ma non solo. Verranno inseriti anche operatori generici, progettisti di impianti, meccanici, addetti al banker front Office e molto alto ancora.

La maggior parte delle figure che verranno inserite all’interno la grande famiglia Iren, lavoreranno sulle energie green. L’ha infatti deciso che era il momento di avviare un piano industriale di sostenibilità e impegno per quello che riguarda l’ambiente. Tutto questo dovrebbe permettere loro di migliorare i servizi offerti attualmente.

Un importante piano di investimento

I primi quattro anni del programma di sviluppo del gruppo idem, saranno notevoli le risorse che verranno utilizzate per un’implementazione importante del lavoro. Il 70% dei fondi verrà destinato all’energie ecologica oltre che all’economia circolare e alle risorse idriche. Un lavoro minuzioso che permetterà di avere un ambiente molto più pulito in futuro.

La società assumendo l’Italia, nel momento della candidatura si potrà esprimere la propria preferenza per quello che riguarda la regione in cui lavorare. Per potersi candidare è sufficiente accedere al sito del gruppo Iren, quindi cliccare sulla sezione lavora con noi.