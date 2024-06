Bonus lavoratori, 3000 euro di bonus per chi svolge questa professione: basta soddisfare un solo requisito

Bonus lavatori, 3000mila euro in arrivo se svolgi questa professione. Occhio a questo dettaglio.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che come si sente anche solo nominare vagamente l’assai ghiotta possibilità di ottenere un Bonus ecco che tutti quanti, come si suol dire in maniera simpatica e alquanto colorita, incominciamo a rizzare le antenne. E se poi aggiungiamo che qui si sentenzia del ricevimento delle bellezza di 3mila euro, dunque mica noccioline, il discorso si fa indubbiamente molto ma molto interessante.

Ovvio che tutti questi soldi che, come in tanti sentenziano sui Social, la maggior parte degli italiani, con la bruttissima aria che tira in Italia, manco hanno mai visto sul conto, sia esso bancario che postale. Fatto sta che non tutti potranno richiederlo e ottenerlo. E questo non rappresenta per la verità chissà quale novità.

Inoltre ancora una volta entra in ballo lui. Stiamo parlando del chiacchieratissimo, nonché pressoché onnipresente ISEE. Ormai non possiamo praticamente più vivere senza dal momento che ci può essere chiesto sostanzialmente per qualsiasi cosa. Capite dunque bene che sia opportuno avercelo sempre a portata di mano, nonché aggiornato e assolutamente reale.

Quest’ultima precisazione non è affatto da prendere sotto gamba come forse alcuni erroneamente credono. Difatti sia in passato che in tempi ben più recenti non sono mancati i classici furbacchioni che lo hanno abbassato o comunque modificato al fine di ottenere Bonus nonché Super Bonus di vario genere.

Bonus lavoratori, in arrivo ben 3mila euro se lavori qui

Una volta scoperti sono e saranno costretti non solo a restituire i soldini ingiustamente presi ma anche a perdere ogni diritto a ricevere gli aiuti. Dunque capite bene che non c’è affatto da scherzare in tale direzione. Detto ciò, tornando a bomba sull’argomento del Bonus da 3mila euro che vi farà di certo assai gola, vi sveliamo che riguarderà solo una fetta di lavoratori.

Aggiungiamo inoltre che bisogna praticare una determinata professione che per la verità oggi è molto diffusa. Molti possono contare su una persona che la esercita all’interno della propria casa, oppure in quella di un parente anziano. Poter contare su di lei è fonte di serenità e il più delle volte diventa una di famiglia. Avete capito di chi e di che cosa stiamo parlando?

Come funziona l’aiuto e a chi è espressamente rivolto

Sì, parliamo delle badanti. Il Bonus del quale abbiamo parlato consiste in un esonero contributivo addirittura del 100%, quindi assolutamente pazzesco, per i datori di lavoro che assumono regolarmente che assumono sia lavoratori che lavoratrici che si occupano dell’assistenza di una persona anziana.

Costei però deve aver compiuto almeno gli 80 anni di età ed essere anche titolare della pensione di accompagnamento. Andando ancora più nel concreto, a livello di esoneri, per ogni singola assunzione, si può arrivare a un massimo di 3mila euro. Fondamentale è poi che chi assume il lavorante abbia un ISEE che non superi i 6mila euro.