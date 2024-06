Caro voli, se l’aereo non parte il rimborso te lo scordi: oltre al danno la beffa | Dovrai cancellare tutto il viaggio

Il caro voli ti priva del rimborso se il tuo aereo non parte. Insomma, non c’è mai fine al peggio e tu annulli la tua vacanza.

L’estate è arrivata e con lei anche il tempo di viaggiare e di godersi un soggiorno rilassante in uno qualunque dei luoghi bellissimi che il mondo intero ci offre. Gli aerei sono in grado di farci arrivare in poche ore, in gran parte del mondo. Sono centinaia e centinaia le persone che non salgono su un volo solo per le proprie vacanze, ma che viaggiano in maniera costante per il proprio lavoro.

Proprio per loro si pensa a un aereo non come un mezzo di trasporto straordinario, ma sulla stessa linea dei bus e dei treni.

Forse è questo il motivo per cui, anche l’aereo non è di certo immune da ritardi e da annullamenti che creano dei grandi disagi per i viaggiatori. A tutti gli effetti sono numerose le cause per cui un aereo finisce per non partire.

In questi specifici casi il viaggiatore dovrebbe avere diritto al rimborso del volo di cui non si è beneficiato. La verità però è che, a tutti gli effetti, è possibile che non si abbia diritto ad alcun rimborso. Insomma come si dice? Oltre il danno anche la beffa? Questo è quello che sembra possa capitare.

Indennità prevista dalla normativa europea

Soffermiamoci quindi su quella che è la normativa europea. Essa ci dice che la compagnia aerea ha il dovere di pagare un’indennità forfettaria nel caso in cui si verifichi l’annullamento del volo. L’importo da pagare dipende dalla distanza che la tratta avrebbe dovuto coprire e può andare dai 250 euro ai 600 euro.

Si tratta di un rimborso che si deve se il volo viene annullato per eventi di origine esterna che sfugge al controllo che viene svolto da parte della compagnia aerea di riferimento. Ma la Corte di Giustizia avrebbe preso un’importante decisione.

In questi casi nessun rimborso

In tale prospettiva si è quindi deciso di cambiare radicalmente la rotta. Quindi la Corte avrebbe deciso che l’annullamento del volo in caso di un problema tecnico mostrato da un mezzo nuovo, non prevede il rimborso dell’importo speso per il biglietto dell’aereo stesso.

Questo cale soprattutto nel caso in cui il problema di cui si parla è occulto, ovvero sfugga al controllo preliminare che si è obbligati a svolgere sul mezzo prima del decollo. In questo specifico caso nessuno poteva essere a conoscenza della problematica e per questo motivo non si ha dovere di rimborso.