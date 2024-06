Casa nuova, con il mutuo al 3% non acquistarla è una follia: un’occasione così non torna più | La paghi pochissimo

Il mutuo al 3% è sicuramente un’occasione da non farsi sfuggire. Questo è il momento giusto per una casa nuova.

Stare dietro al saliscendi del mercato immobiliare non è certo semplice come invece si possa credere. In effetti sono molti gli italiani in netta confusione nel cercare di comprendere qualcosa in merito a questo argomento. Comprare una casa è un sogno che in molti nutrono fin da quando sono bambini. Ma le difficoltà economiche, non sempre rendono possibile riuscire a realizzare il proprio sogno.

Questo è il motivo per cui in un momento in cui i prezzi sono al ribasso, vorremmo soffermarci su questo argomento e cercare di capire se sia quello giusto per investire.

Attualmente la situazione era alquanto ambivalente, da una parte gli immobili con un costo nettamente più basso rispetto alla media, dall’altra invece, interessi troppo alti per vedere convenienza nel sottoscrivere un mutuo con una durata lunga.

Ma sembra che la tendenza stia cambiando e che finalmente si possano fare dei veri e propri affari. Sappiamo bene quanto l’importo degli interessi da pagare sul mutuo siano determinanti sulla scelta di acquistare un’abitazione. Quindi un loro cambiamento va a rendere un acquisto più o meno vantaggioso e da molto tempo non lo era come adesso.

Il momento sembra essere propizio

A darci dei numeri interessanti è l’Abi, ovvero l’associazione bancaria italiana, ovvero quella che offre dei dati specifici su quelle che sono le statistiche sull’andamento dei mutui nel nostro paese. Andando ad analizzarli si evince che la curva decrescente che se ne ricava rende veramente molto conveniente l’acquisto di una casa, proprio in questo momento.

Ogni mese l’Abi ci offre dei numeri specifici oltre a un quadro dettagliato del nostro paese. Il costo attualmente è al 3,61%. Una volere inferiore a quello che si aveva qualche mese ga e ancora più basso rispetto allo scorso anno, in cui si era arrivati al 4,42%. Questa prospettiva ci fa ben pensare per il futuro, in cui probabilmente si avrà un’ulteriore riduzione.

Gli italiani dovrebbero acquistare proprio adesso

Questo è quindi il momento di sfruttare questi numeri in netta discesa. Se il tuo cruccio più grande è quello di non aver ancora acquistato una casa, ecco il momento della rivincita. Gli immobili hanno prezzi vantaggiosi e anche i mutui sembrano ben promettere.

Certi che questa sia la dritta giusta che in molti stavano spettando, per il loro investimento, che sia per una seconda casa o la prima, è il momento di uscire dalla trappola degli affitti.