Caro spesa, il peggio deve ancora venire: questi alimenti non li comprerai più | Non è colpa dell’inflazione

Caro spesa, no non si abbasserà e il peggio deve ancora arrivare. Questi alimenti non li comprerai più.

Indubbiamente ora come ora andare a fare la spesa non rappresenta più un momento alquanto rilassante. Diciamo pure che può essere pure ricco di stress oltre che di vive e pungenti preoccupazioni. Difatti tutte le volte che leggiamo i prezzi dei vari prodotti ci si rizzano in men che non si dica i capelli in testa.

Battute a parte, che comunque sono essenziali talora per strapparci un sorriso e farci tirare il fiato, in effetti riuscire a portare a casa, al fine di rimpolpare le nostre dispense, ciò che abbiamo segnalato con cura nella classica lista, non è per niente facile. Anzi, possiamo dire, e pure a buonissima ragione, che possiamo etichettarlo come un’impresa a dir poco titanica.

Difatti i rincari, che si sono abbattuti tiranni e pesantissimi pure sul vasto settore alimentare, non vogliono mollare nemmeno per un solo istante la presa. E chiaro è che i rialzi si vedono su quei prodotti, non solo di prima necessità, dunque quelli che acquistiamo con maggior frequenza, ma anche su quelli che vanno forte nel periodo in corso.

Un esempio bello concreto in tale direzione visto che è praticamente sotto gli occhi di tutti quanti? Prendiamo i gelati che adesso adoriamo gustare nella quiete della nostra dimora o per far contenti i nostri figli. Li troviamo in vendita in tutti i supermercati e ce ne è sostanzialmente per tutti i gusti, anche quelli più fantasiosi e innovativi.

Caro spesa, nuova tartassata in arrivo per alcuni alimenti

Come possiamo notare costano parecchio e se talora i prezzi ci appaiono giusti o se non addirittura bassi è solo perché è stata diminuita la quantità contenuta nella confezione che però talvolta non è stata appositamente rimpicciolita. Ciò è chiaramente più semplice da verificare per il gelato in vaschetta. Fatto sta che adesso che siamo in piena estate per acquistare del gelato dovremo spendere sempre più soldini.

Difatti se le giornate particolarmente piovose con tanto di temporali non ci inducevano a comprarlo a iosa ma ora che il sole è tornato e con lui un bel rialzo delle temperature, di certo non ci tireremo indietro a mettere in atto questo gesto. A bloccarci però potrà essere un innalzamento dei costi fortemente voluto dalla legge non scritta del Marketing. E dunque di lui dovremmo farne a meno? Probabile. Tuttavia sono anche altri alimenti sui quali dovremo poggiare maggiormente l’attenzione.

Frutta e verdura sempre più care

Parliamo di frutta e verdura fresca che sono fondamentali per la nostra salute sia fisica che psicologica. A causa di periodi di grandi siccità e poi di vere e proprie alluvioni avvenute in molte zone del nostro Paese, in particolare a Sud, la produzione di molti frutti e svariati ortaggi è stata di molto rallentata. Ora pertanto bisogna necessariamente correre ai ripari per risolvere la faccenda.

E la soluzione può essere quella di puntare all’importazione. E ciò porta inevitabilmente a dover sostenere costi più elevati anche per noi quando andiamo ad acquistare ciò sia al reparto ortofrutticolo del nostro supermercato di fiducia sia che dal fruttivendolo sotto casa. Per risparmiare diversi soldini e poter comunque portare a casa qualcosa di buono puntiamo dunque a prodotti a km zero qualora ove abitiamo possiamo contare su di essi. Meglio ancora se provengono dal nostro orto.