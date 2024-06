Smartphone lento che si scarica, se capita anche a te agisci subito: questo malware te lo brucia in poche ore

Smartphone lento come una lumaca e che si scarica in men che non si capita? Occhio! Ti ha colpito un virus.

Eh no, decisamente non si può mai e poi mai starsene sugli allori. Difatti i problemi sono sempre tanti e di vario genere. Di certo con la crisi a dir poco straripante che vige tuttora ovunque è chiaro che la delinquenza dilaga ancora di più. Ormai non si contano più le truffe delle quali possiamo essere vittime inconsapevoli ogni santo giorno.

Se fino a poco tempo fa si pensava che nella rete potessero caderci solo gli anziani ora il raggio di azione dei malviventi si è maggiormente ampliato. Diciamo che nessuno, ma proprio nessuno, può dirsi al sicuro dal momento che loro non guardano in faccia le persone. No, le osservano sostanzialmente da dietro uno schermo.

Parliamo quello del pc o di un valido dispositivo di rete mobile. Ormai tutti ne abbiamo e pure più di uno. Il nostro smartphone è diventato il nostro migliore amico e ci segue ovunque, persino quando andiamo al bagno. Lo consultiamo per ogni evenienza e se non va il Wi- Fi andiamo in men che non si dica in tilt, ovunque ci troviamo in quel momento.

Ed è anche per questo motivo che il più delle volte, soprattutto se non più nuovissimo, si scarica con troppa disinvoltura. E così noi corriamo immediatamente a ricaricarlo e finché non è al massimo non siamo contenti. Alla fine, agendo in tale maniera, rischiamo di compromettere gravemente la batteria. Altre volte invece è fin troppo lento. E ciò è fonte di grande nervosismo.

Smartphone lento e che si scarica troppo, occhio a quel che scarichi e visiti

Cominciamo con il dire che se parliamo di un apparecchio alquanto datato tutto ciò è assolutamente normale. E lo è tanto più, come giustamente accennato poco fa, lo utilizziamo di continuo. Inoltre se abbiamo installato fin troppe App la sua lentezza può essere dovuta a ciò. Oppure la colpa di entrambe le situazioni è da attribuire a un malware.

Esso può essersi insinuato nel nostro apparecchio anche quando abbiamo scaricato una di esse. Difatti, sondaggi alla mano, pare che non solo i giovani e i giovanissimi ne scarichino a iosa senza verificare la loro reale appartenenza o pericolosità. E parliamo perlopiù di quelle che riguardano giochi o siti di incontri.

I segnali più evidenti di attacco da malware

Tuttavia possiamo entrare in contatto con i virus e in particolare con un potente malware, capace di rubarci i dati sensibili e di usare a distanza il nostro telefonino, scaricandolo dunque in tempi record, anche tramite lo scaricamento di file infetti o cliccando su link che ci vengono inviati da finte realtà commerciali. Del resto, si sa, le truffe sono sempre in agguato.

In ogni caso, oltre al surriscaldamento del telefono, al suo rallentamento e allo scarico in tempi record della batteria, fate caso anche ad altri aspetti. Ad esempio se vi arrivano addebiti strani per dei servizi mai richiesti oppure vi trovate a che fare con App mai scaricate significa che siete stati colpiti in pieno da un hacker. A quel punto correte dal vostro esperto informatico di fiducia che saprà come aiutarvi.