Come diventare milionario, svelate le tre regole d’oro dei più ricchi: seguile e avrai un conto in banca a 7 cifre

Vuoi diventare milionario? Allora segui queste super regole e ce la farai. Tre top e altre aggiuntive, sempre da prendere al volo.

Sognare, si sa, non costa nulla. E allora perché non farlo in grande? Tanto più che si sostiene che si inizia a invecchiare quando non lo si faccia più. E con il brutto periodo che stiamo vivendo a pieni polmoni tuttora nel nostro Paese ciò non è affatto consigliato. Anzi, al contrario, sarebbe meglio far rivivere in noi il fanciullino di pascoliana memoria.

Nel contempo però non dobbiamo mai e poi mai perdere la concretezza e pensare a piani B, se non anche C e D, per tentare di rimanere a galla. Dunque non dobbiamo perdere la calma e concentrarci sulle nostre capacità e sulle nostra preparazione, che magari esulano dal lavoro che stiamo esercitando in questo momento. Ciò magari non ci piace e non ci permette si sviluppare la nostra unicità.

E se non ne abbiamo uno, cosa per altro tristemente comune ora come ora, non arrendiamoci, anche se è davvero difficile non intristirci. Non smettiamo di cercarlo e nel contempo utilizziamo il tempo libero a nostra disposizione per dare una mano in casa, conoscere persone, nonché fare del sano movimento all’aperto, quando il clima chiaramente lo consente.

Difatti in codesto modo potremo non solo perdere dei kg di troppo e sgonfiarci ma anche scacciare lo stress che ultimamente affolla le nostre vite. Inoltre uscendo maggiormente, andando a piedi o in bicicletta, oltre e mantenerci in forma, ci consentirà di notare se ci sono annunci di lavoro affissi nei negozi o ancora, venire a conoscenza di qualche opportunità, parlando con conoscenti o avventori.

Se vuoi diventare milionario, sii socievole, non arrenderti e segui le tue passioni

La socialità, quella vera e reale, non quella che vediamo oggi strettamente connessa al Web e alle varie piattaforme, è di grandissimo aiuto per allargare i nostri orizzonti, creare e fortificare legami, che possono rivelarsi assai utili anche sul fronte lavorativo e permetterci di sviluppare anche qualità e capacità che non pensavamo di possedere. Seguiamo maggiormente le nostre passioni, non demordiamo e iniziamo a pensare che anche noi, se ce la metteremo tutta, potremo farcela.

Inoltre per renderle ancora più interessanti leggiamo ogni giorno, sia libri che riviste. Possiamo tranquillamente affidarci alle biblioteche per poterlo fare free. Frequentiamo poi presentazioni letterarie e conferenze di vario genere, nonché corsi sia online che di persona che ci consentono di acquisire competenze pratiche tra cui quelle di gestione finanziaria. E puntiamo sempre su ciò che è gratis. E in ogni caso prima di comperare un servizio pensiamoci bene e prima approfittiamo del periodo di prova.

Fai bene i conti e risparmia quanto puoi

E ogni volta che dobbiamo affrontare una spesa chiediamoci se sia davvero necessaria o meno e se soprattutto possiamo permettercela o meno. Per avere sotto mano i nostri guadagni, le entrate e le uscite, creiamo un bel file Excel e teniamolo costantemente aggiornato a riguardo. Il bilancio deve essere messo nero su bianco, così come le spese principali e secondarie.

Concediamoci qualche piccolo sgarro ogni tanto ma poi rientriamo subito a livello economico. Approfittiamo a livello di svago di tutto ciò che si può fare senza spendere un euro e cerchiamo, soprattutto nella bella stagione, di lasciare maggiormente l’auto in garage. Infine, riduciamo i pasti fuori casa e puntiamo maggiormente ai nostri obiettivi e su ciò che amiamo davvero fare. Sarà ciò il nostro faro della notte e che ci permetterà di arrivare al successo.