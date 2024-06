Zodiaco, per questi segni gli investimenti sono off-limits: perdi tutti i risparmi di una vita | Cosa dice il cielo

Zodiaco, per questi segni niente investimenti. Rischiano di perdere tutto quanto, La parola all’Oroscopo!

Fortunati al gioco, sfortunati in amore e viceversa. Il famoso detto popolare non è mai così attuale. Diciamo che in codesto caso si potrebbe attuarlo parlando di investimenti. Di certo metterli in atto oggi con la situazione complicata e, per certi versi decisamente drammatica, che vige non solo in Italia è ancora più dura.

Ovvio che prima di avventurarsi in questo settore, che è molto affascinante, bisogna avere una sorta di infarinatura in campo economico. Ok, affidarsi a chi ne sa più di noi rimane sempre un valido consiglio ma in ogni caso capire in primis noi stessi che cosa stiamo facendo con i nostri soldini è fondamentale.

Anche perché si parla perlopiù dei risparmi di una vita che mai come ora andrebbero tutelati e difesi con le unghie e con i denti. E pertanto è opportuno, anche se siamo esperti, pensarci sempre due volte e contare fimo a dieci prima di procedere con un investimento, soprattutto se rischioso o a lungo termine.

Tuttavia c’è anche da dire che per molti il rischio fa parte del loro Dna. Il punto è che farlo dal punto di vista economico anche quando si ha una famiglia sulle spalle con tanto di prole può risultare decisamente un azzardo troppo pesante. In ogni caso il primo passo da fare per incominciare a investire bene è contattare il proprio referente bancario o postale, a seconda dove abbiamo aperto il conto.

Zodiaco, alcuni segni devono stare lontani dagli investimenti

Detto ciò, questa persona ci deve conoscere bene, apparirci affidabile e capire realmente le nostre esigenze. Tuttavia pare che in linea di massima, ci siano due segni dello Zodiaco che non siano molto portati per gli investimenti, al di là della loro tipologia. Per loro essi sarebbero dunque da considerare proprio off- limits.

Magari possiedono pure una laurea a pieno voti in Economia e Commercio e sono dei veri appassionati dell’argomento fin da ragazzi. O ancora seguono con vivo e quotidiano interesse l’andamento della Borsa. Fatto sta che le stelle parlano molto ma molto chiaro in merito. Per loro è meglio stare lontani da ogni genere di investimento, altrimenti rischiano di perdere tutto quanto.

Leone e Capricorno, due cattivi investitori

Di quali segni parliamo? Indubbiamente del Leone, vero leader di tutto quanto lo Zodiaco. La sua irruenza lo porta talvolta a fare colpi dei testa che poi possono risultare deleteri per la sua persona sia sotto il profilo lavorativo che privato. E se si mettesse a investire potrebbe esagerare con le cifre e i rischi da correre, senza pensarci due volte, tanto è sicuro di se e dei suoi successi.

Pure il Capricorno non è adatto a investire. Per quale motivo? Per il semplice fatto che non ama affatto pianificare. Anzi, ciò lo irrita profondamente. Può essere definito fin troppo precipitoso, della serie voglio tutto e subito. Capite dunque bene che non si sono pertanto le basi per essere un bravo investitore.