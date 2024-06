Bonus in scadenza, tra poco non potrai più averli: se soddisfi questo requisito invia subito la richiesta

Se soddisfi il requisito per avere questo bonus in scadenza ti consigliamo di inviare subito la domanda per non essere tagliato fuori.

L’economia italiana da alcuni anni a questa parte mette a disposizione dei suoi cittadini una serie di bonus che permettono a tutti di disporre di somme aggiuntive su cui è possibile fare affidamento per sostenere talune spese. In una situazione economica sempre più in bilico, i bonus finiscono per essere una delle poche certezze che abbiamo a disposizione.

Certo per disporne occorre essere in possesso di taluni requisiti specifici che non sempre si fermano al solo aspetto patrimoniale, ma vanno ben oltre. Proprio per questo motivo avere una panoramica completa per quelli che sono i bonus a disposizione e ancora attivi.

Ci sono casi in cui i bonus vanno a coprire talune spese, a permettere di ricevere una sorta di restituzione del denaro speso. Ne sono un esempio i vari bonus per quello che riguarda le ristrutturazioni, ovvero l’acquisto di apparecchiature specifiche.

Se al momento alcuni bonus risultano essere sospesi, ce ne sono altri che invece, sono perfettamente attivi. Andiamo allora ad approfondire questo aspetto veramente molto interessante per molti, sarà possibile comprendere se si ha diritto a qualche importo.

I bonus per i più giovani

Iniziamo dalla fascia di popolazione che maggiormente interessa tutti, ovvero quella dei giovani. Sono anni che si parla di giovani italiani senza alcuna tutela, che non trovano lavoro, che non possono avere accesso al credito, che non riescono ad uscire dalla casa di famiglia, che non riescono a costruirsi un avvenire.

La realtà è che non è esattamente così, lo stato italiano ha messo a loro disposizione una serie di bonus interessanti. Questo vale soprattutto per i diciottenni, coloro che proprio in questi giorni stanno affrontando l’esame di maturità. Per loro sono stati pensati il bonus carta cultura per ISEE inferiori a 35 mila euro e la carta di merito, che viene attribuita a chi supera l’esame di stato con un voto di almeno 100/100.

I bonus che si possono sfruttare ancora

Quelli indicati precedentemente non sono gli unici bonus di cui si può giovare. Ci sono altre domande che è possibile inviare. Innanzitutto i bonus casa, tra cui il superbonus 70%, Bonus ristrutturazioni mobili, barriere architettoniche, ecobonus, sismabonus, bonus verde e reddito energetico. Ognuno di essi mira a favorire taluni interventi sulle proprie abitazioni ed immobili.

Grande aiuto arriva poi dai bonus destinati alla famiglia, come il reddito familiare, il tanto discusso assegno di inclusione bonus sociale, asilo nido e infine, assegno unico per figli.