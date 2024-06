730, l’Agenzia delle Entrate fa tremare i contribuenti: se il modulo ha questo dettaglio i rimborsi non li vedi più

Con il 730 l’Agenzia delle Entrate fa tremare tutti i contribuenti. Se nel tuo modulo sbagli proprio questo dettaglio, ecco che non ricevi più nulla.



Sono queste le settimane in cui si provvede alla compilazione del modulo 730. La dichiarazione dei redditi a cui ogni anno i cittadini italiani sono chiamati, si rivela essere indispensabile per tutti coloro che provvedono annualmente all’indicazione di quelli che sono i propri redditi.

Un processo indispensabile per evitare di farsi colpire da sanzioni e provvedimenti per la mancata dichiarazione di quelli che sono i propri introiti o i propri averi. Il semplice stipendio non è l’unico elemento da dichiarare, occorre quindi procedere con la compilazione di tutti i quadri del modulo.

Mentre in passato era indispensabile rivolgersi a commercialisti e revisori contabili per presentare il modello 730, attualmente è possibile provvedere anche in totale autonomia. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a mettere a disposizione del contribuente quello che è il modulo 730 precompilato che dovrebbe rendere la vita più semplice ai contribuenti.

Quello che però in pochi sanno è che basta anche solo un piccolo errore per dire addio a tutti i benefici derivanti dallo stesso 730 a cui si avrebbe diritto. Attenzione quindi, durante la compilazione.

Attenzione a questo particolare

Dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi grazie alla compilazione del modello 730, è il momento di attendere la ricezione dei rimborsi per quello che riguarda gli importi indicati nei riquadri corretti. In particolare dai contribuenti vi è molta attesa per quello che riguarda i rimborsi dell’IRPEF che, ricordiamo, proprio quest’anno ha visto una completa revisione delle aliquote.

Il rimborso può essere emesso solo nel caso in cui in seguito ai controlli effettuati si sia provveduto alla corretta indicazione degli importi. Il Fisco utilizza dei criteri specifici che permettono di accedere ai rimborsi che verranno comunque emessi in poco tempo.

Potrebbero esserci dei blocchi

Ci sono dei casi in cui i rimborsi verranno bloccati e non arriveranno ai soggetti interessati. Questo succede soprattutto nel caso in cui il contribuente ha provveduto all’invio della documentazione, per quello che riguarda il 730 precompilato presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma in alcuni casi potrebbe capitare anche a coloro che si avvalgono di sostituto d’imposta o provvedono all’invio tramite CAF.

In genere il blocco dei rimborsi avviene in caso di incoerenza dei dati, se si presentano delle situazioni di rischio per via di irregolarità, ovvero se gli importi significativi si scostano da quelli che sono i dati del modello di versamento o i modelli inviati l’anno precedente.