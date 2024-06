Condizionatore a 250 euro, da Eurospin lo sconto è folle: tutti sono già in fila | Prenotati prima che finiscano

Condizionatore a soli 250 euro, lo trovi solo ad Eurospin. Datti una mossa, sta andando letteralmente a ruba!

Eh si sa, con l’arrivo dell’estate, il caldo, così come le sorelle umidità e afa, hanno iniziato a farsi sentire. E così noi, che non abbiamo potuto contare su una primavera particolarmente bella, siamo pronti ad accoglierla a pieni polmoni. Peccato che quando le temperature si alzano un po’ troppo, giungendo ai 30° cominciamo a sudare come cammelli.

E così fatichiamo, e nemmeno poco, a lavorare nonché a compiere anche azioni semplicissime come lavare i piatti o cucinare qualcosa di buono per e i nostri cari. Di certo vestirsi con indumenti di tessuti leggeri e dai colori chiari, oltre che tenersi costantemente idratati e puntare su del cibo fresco sono sempre validissimi consigli da tenere a mente per il nostro attuale benessere.

Come lo è bagnare i pavimenti, anche con il preciso e puntuale scopo di tenere distante lo sporco, nonché la proliferazione dei batteri, e arieggiare il più possibile la nostra dimora nelle ore meno calde. In quelle è invece meglio tenere chiuse le finestre o comunque abbassare le tapparelle e/o chiudere le persiane.

Ottimo è anche posizionare in zone strategiche della nostra dimora delle piante, in primis l’aloe vera e la lavanda che sono fantastiche per scacciare l’umidità. Essa non è il massimo per la nostra salute e ci fa pure percepire maggiormente il caldo. Fatto sta che se sfrutteremo il condizionatore puntando sull’azione di deumidificazione risolveremo di gran lunga la situazione. Il punto è che non tutti possono averne uno visto che costa un sacco.

Condizionatore a soli 250 euro, lo trovi da Eurospin

In tale direzione Eurospin, che è una delle catene di supermercati discount che va fortissimo pure in Italia, ci propone nel suo volantino, sia nel formato cartaceo che digitale, una grandissima offerta in quest’ambito. Difatti nei suoi numerosi store possiamo acquistare per l’appunto un condizionatore a soli 250 euro.

La cifra esatta, per essere onesti fino in fono, sarebbe pari a 249, 99 euro. Di certo parliamo di una molto bassa se paragonata a quelle che abitualmente dovremmo sostenere in altri negozi qualora volessimo acquistarlo. Il punto è che, visto il prezzaccio, sta andando a ruba. Inoltre l’offerta scade domenica 30 giugno 2024.

Le sue caratteristiche

Il condizionatore in oggetto è un BLIZZ900 ed è uno portatile. Ed è anche per questo che convince tantissimo la clientela. Infatti in codesto modo può essere facilmente trasportato dove si vuole all’interno di una casa, a seconda delle necessità del momento. Consuma inoltre molto meno rispetto a quelli fissi, attaccati alle pareti.

Inoltre è semplice da pulire e non necessita di una grandissima manutenzione. Ergo non dovremo chiamare un esperto che se ne occupi. Dunque potremmo risparmiare parecchi soldi pure in codesta direzione. Il che, con la crisi spaventosa che vige tuttora in Italia, è proprio una gran cosa.