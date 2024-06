Stipendio da 60mila euro all’anno, con questo lavoro non fai nemmeno fatica: la professione è una rivelazione

Stipendio dalla bellezza di 60mila euro annui se eserciti questa professione. Segnatela!

Indubbiamente quando si parla di lavoro dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare par affrontare un argomento interessante, complesso e nel contempo assai delicato. Diciamo che è pure fonte di viva e pungente preoccupazione per tantissime persone. Difatti se da un lato molti non lo trovano, altri lo hanno tristemente perso.

La doccia fredda in tal caso è stata pazzesca da sopportare perché magari si operava da tempo all’interno di quella realtà o perché non si pensava che crollasse da un momento all’altro. Se invece si è stati vittima di un taglio di personale a livello psicologico si può stare ancora peggio. La cosa importante è non perdersi d’animo e continuare a cercare lavoro.

Il Governo, sia attuale che passato, ha pensato a degli aiuti mirati in tale direzione, rimettendo a disposizione, seppur con qualche cambiamento, il chiacchieratissimo Reddito di Cittadinanza. Resta comunque il fatto che sono tantissimi i giovani e i giovanissimi che non sanno sostanzialmente che pesci pigliare sul fronte lavorativo.

Molte persone che sono in età pensionabile non ne vogliono sapere di andare in pensione per il fatto di temere di ricevere, qualora ci andassero ora, assegni pensionistici fin troppo bassi. E così facendo tolgono magari il posto a nuove forze lavoro. Insomma, in tale maniera non avviene il cosiddetto ricambio generazionale.

Stipendio, puoi guadagnare bene nonostante la crisi

Il punto è che in taluni casi sono gli stessi datori a preferire lavoratori più adulti e con maggior esperienza sul campo a uno che invece non ha mai lavorato, soprattutto in quel ambito. Il fatto è in codesta maniera i ragazzi non possono fare curriculum se non trovano chi decide di metterli alla prova.

Ovvio che un conto è aver studiato qualcosa sui libri e un’altra metterla in atto ma è chiaro che senza prove sul campo nessuno può dirsi capace di esercitare una professione. Al di là di ciò oggi ce ne sarebbero alcune che pure nel nostro Paese, nonostante la crisi a dir poco spaventosa, sarebbero super pagate. E una vi consentirebbe di portarvi a casa all’anno 60mila euro.

Fai questo lavoro e ti porti a casa 6omila euro

Secondo l‘ISTAT ora come ora un professionista mediamente ben pagato sarebbe il commercialista, anche se alle prime armi. I suoi guadagni? Si aggirerebbero sui 33mila euro annui. Tale mansione è seguita a ruota dall’avvocato, anche se qui il discorso può cambiare anche in base alle cause affrontate e vinte. La media di stipendio si aggira qui sui 37mila euro annui.

Bene stipendiato è pure colui che svolge la mansione manager commerciale soprattutto se si parla di siti di e- commerce che oggi vanno fortissimo. Lo stipendio? Viaggia sui 40mila ma se si è consulente finanziario arriva ai menzionati 6omila. Cifra identica percepita dai farmacisti. I piloti d’aereo guadagnano sui 74mila. Stesso stipendio per i medici specialisti. Tuttavia chi guadagna di più in assoluto sono i notati con una media di stipendio annuo sui 265mila euro.