Concorso vigili del fuoco, 2200 euro di stipendio al mese e basta solo un diploma: hai solo un mese di tempo

È stato indetto un nuovo concorso per prendere parte al corpo dei vigili del fuoco. I requisiti si esaurisco nel solo diploma.



Ottimo opportunità di lavoro per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per prendere parte al concorso dei vigili del fuoco. Il lavoro che tutti i bambini vogliono fare, l’occupazione che molti temono per via della sua pericolosità. Sicuramente per diventare vigili del fuoco occorre una buona dose di coraggio, oltre che una preparazione fisica adeguata.

Come più volte ribadire in questi primi mesi del 2024, sono già stati molti i concorsi avviati, che hanno dato la possibilità a tanti di trovare finalmente l’occupazione che cercavano. In particolare è stata posta molta attenzione nei confronti dei giovani e della loro particolare situazione.

Negli anni scorsi per tutti coloro che non appena usciti dalla scuola superiore, non era affatto semplice trovare un lavoro che fosse all’altezza delle loro aspettative. Ma adesso i concorsi pubblici offrono un’ottima possibilità, non farsi sfuggire.

I tempi per inviare la domanda e prendere parte al concorso per i vigili del fuoco è piuttosto breve, appena 30 giorni per far pervenire la propria richiesta, inviando i dati e le prove dei requisiti in possesso. Tutte le specifiche possono essere viste sul bando di concorso ufficiale.

Bando Vigili del fuoco, ecco chi può prendervi parte

Il bando di concorso per Vigili del Fuoco è stato pubblicato sul portale INPA il giorno 19 giugno scorso. Un nuovo bando che mette a disposizione dei giovani diplomati 350 posti di lavoro che sono riservati a coloro che hanno meno di 26 anni.

Per poter prendere parte alla selezione occorre, oltre ad essere cittadini italiani e aver raggiunto la maggiore età, si deve essere in possesso dei requisiti psico fisici indicati dal Ministero dell’Interno. Per quello che riguarda l’istruzione viene richiesto il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Come inviare domanda

Coloro che tramite concorso risulteranno idonei, verranno assunti nei prossimi mesi con contratto a tempo indeterminato. A seconda del numero di domande che arriveranno presso gli uffici, potrebbe esserci una preselezione iniziale. Lo stipendio previsto per coloro che verranno poi assunti sarà composto di uno stipendio base tra i 1500 e i 1700 euro, a cui si andranno ad aggiungere delle indennità che permetteranno di arrivare ai 2200 euro mensili.

Per inviare la domanda di partecipazione, occorre accedere all’indirizzo https://concorsionline.vigilidelfuoco.it. Si ricorda che la scadenza per l’invio delle domande è fissato al 30 luglio 2024.