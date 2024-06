Opportunità under 40, aprire quest’attività diventa un gioco da ragazzi: paga tutto il Governo | Lavoro assicurato

Nuove opportunità lavorative per i giovani. Se si punta a questa attività il Governo paga tutto quanto.

Importanti novità sul fronte lavorativo. E stavolta i grandi, pardon, grandissimi protagonisti, sono i giovani. O meglio parliamo di coloro che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età. Pertanto possono trovarsi nella condizione di volersi costruire non solo un futuro ma anche un presente degno di nota per se e per la famiglia che si stanno magari per creare.

Non per nulla, sondaggi alla mano, sono numerosi coloro che ancora oggi rinunciano a una convivenza, a sposarsi o a diventare genitori perché economicamente parlando non potrebbero sostenere tutto ciò. E chiaramente parliamo indubbiamente di fatti molto dolorosi e che ci dovrebbero portare a riflettere.

Lo Stato, dal canto suo, tra i numerosi e vari Bonus, nonché Super Bonus, ha pensato anche a loro, soprattutto se si parla di affitto. Ora però si parla di ben altro. Si parla di un’opportunità assolutamente ghiotta e che pertanto merita assolutamente di essere vagliata con grandissima attenzione.

Diciamo che qualora si decidesse di aprire una determinata attività il Governo darebbe una mano decisamente considerevole, permettendo all’imprenditore di iniziare a esercitare la professione con meno preoccupazioni. Il che, con la situazione assai triste che vige tuttora nel nostro Paese, è da vedersi come una gran cosa.

Opportunità under 40, apri questa attività con l’aiuto del Governo

Tanto più che ora come ora i nostri figli e nipoti, nonostante i diplomi e le lauree, faticano tantissimo a trovare un’occupazione nonché il loro posto nel mondo. E ciò è fondamentale per non farli cadere in cattive strade o, come sostengono gli esperti, farli ammalare gravemente di depressione.

Di certo consentire loro di tenersi costantemente occupati con una valida professione che permetta di portarsi il pane a casa e di realizzarsi sempre più, responsabilizzandoli nel contempo, è qualcosa di fantastico. Tanto più che in tal caso potrebbero anche trascorrere più tempo a contatto con la terra, la natura e l’ambiente. Avete dunque capito di quale Bonus stiamo parlando?

Punta all’Agricoltura e ti becchi un mega Bonus

Si tratta di quello strettamente connesso all’Agricoltura. Tuttavia è bene fare dall’inizio un’importante precisazione. Tale aiuto non è rivolto solo ai nuovi imprenditori ma anche a tutti quei giovani che hanno avviato la loro attività a partire dal 1 gennaio del 2021. Parliamo, andando sul tecnico, di un Bonus che porta a un credito di imposta pari all’80% delle spese effettuate entro e non oltre la fine del 2024.

A livello di cifre si può arrivare a un massimo di 2500 euro. In ogni caso i modi di essere aiutati con questo Bonus sono variabili e numerosi. Ora esiste anche quello relativo all’allevamento di capre e pecore che può arrivare, a livello di contributi diretti, fino a 113. 74mila euro. Ed è a questo che giovani imprenditori dovrebbero pertanto maggiormente puntare.