Instagram, con queste strategie il guadagno è assicurato: prepara la lettera di dimissioni | Il lavoro non serve più

Instagram, così guadagni bene grazie a lui. Il tuo nuovo lavoro è qui.

Indubbiamente negli ultimi anni è profondamente cambiato il nostro modo di comunicare. Diciamo pure che l’idea stessa di esso è mutata. Molti poi non si rendono conto che qualsiasi cosa che vogliamo per l’appunto comunicare, al di là di chi siano i nostri destinatari, nasconde una richiesta di vendita. E si parla di ciò anche se non vogliamo per forza di cose guadagnare dal punto di vista economico.

In poche parole noi non facciamo mai nulla a caso. Nel caso della parola significa che stiamo solamente chiacchierando e niente di più. Tra l’altro per comunicare non abbiamo bisogno per forza di cose di essa, o comunque non strettamente connessa alla voce. La forma scritta ha assunto un valore ancora più elevato anche tramite l’utilizzo degli emoticon.

Il linguaggio non verbale poi va super di moda. E un link, una canzone o un hashtag talora significano molto di più. nel linguaggio odierno, di mille frasi o testi lunghi. Anzi, la brevità e l’essere concisi sono qualità super richieste da tutti quanti. Non per nulla in un mondo che va sempre più di fretta non abbiamo né la voglia né il tempo di ascoltare o leggere discorsi fin troppo lunghi.

La nostra vita, anche nella nostra quotidianità, è ricca di impegni di vario genere e noi non possiamo soffermarci a leggere un contenuto che sia, per dirla in maniera alquanto colorita, sbrodolato. E se poi si tratta di un video, che possiamo visionare dove e quando vogliamo, mettendo la modalità silenziosa sulla funzione, bene è che non superi i pochi secondi. E in questo ti devi allenare parecchio.

Instagram, i mille modi per guadagnare grazie a questa piattaforma

Ed è per questo motivo che sui Social esistono delle regole, alcune delle quali non scritte per la verità, che ci inducono a non realizzare e caricare video fatti in un certo modo o che superino un tot di tempo. Instagram indubbiamente è molto sfruttato oggigiorno non solo da giovani ma anche da persone adulte per la sfera lavorativa e professionale.

Se da un lato, fino a pochi anni fa, erano perlopiù modelli e modelle che lo sfruttavano per mostrarsi in tutto il loro splendore, soprattutto se agli esordi, per tentare di farsi notare maggiormente dagli addetti ai lavori, ora come ora sono numerose le persone che tentano la carta dell’influencer, così come di venditori in toto. E non parliamo solo di prodotti ma anche di servizi di svariato genere.

Conquistare, fidelizzare e saperci fare, le doti più richieste

Indubbiamente il fatto di avere un buon numero di follower aiuta molto in tale direzione, anche se soprattutto per questa piattaforma il numero ritenuto valido in codesto ambito si aggira solo sui 1000. In ogni la cosa importante è che tra queste persone ci sia il classico zoccolo duro interessato a quel che condividiamo, comunichiamo e diciamo. In questo modo potremo trovare clienti nuovi e fidelizzare sempre più quelli che abbiamo.

Possiamo tramite il Social farci apprezzare per le nostre doti comunicative e strategiche e invitare i nostri seguaci a seguire i nostri corsi di Marketing o di altro genere o acquistare i nostri testi. O ancora è lo stesso Instagram che può darci bei soldini per i nostri contenuti purché abbiamo una certa presa. Infine, le stesse Aziende, notando che funzioniamo, possono contattarci per chiederci di collaborare con noi sotto vari aspetti.