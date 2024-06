Assicurazione auto, 5 aspetti che ti fanno risparmiare: sceglila così e ti costa la metà | Il portafoglio ti ringrazia

5 sono gli elementi da valutare per riuscire a scegliere l’assicurazione auto nella maniera corretta e spendere meno di quello che si pensa.

La polizza RC Auto è uno dei costi fissi che ogni proprietario di automobile deve sostenere per mettersi alla guida della propria automobile. Il Codice della Strada prevede sanzioni non di poco conto per coloro che vengono trovati in strada senza copertura assicurativa.

Nonostante in molti la considerino una spesa quasi inutile, ci si accorge del valore della polizza stessa nel momento in cui si è vittime o anche responsabili di un sinistro. Infatti in questi specifici casi è proprio l’assicurazione a rendere possibile la ricezione o comunque il pagamento di un rimborso in caso di danni.

A tal proposito occorre sottolineare come, in effetti è possibile sottoscrivere delle polizze assicurative che siano perfettamente in linea con quelli che sono i propri bisogni. Numerose le clausole che possono essere inserite, i servizi accessori che permettono di avere un rimborso o una copertura anche in altri casi.

Infatti proprio nel momento della sottoscrizione, occorre scegliere le misure migliori per se stessi. Se da una parte c’è chi opta per la polizza cristalli, altri scelgono l’assistenza stradale gratuita. Ovviamente dipende molto da come si utilizza l’auto e una serie di altri fattori.

I costi al rialzo

Anche per quello che riguarda le assicurazioni per l’automobile, occorre sottolineare come negli ultimi mesi c’è stato un netto rialzo dei prezzi delle RC auto. Si tratta di una notizia che potremmo indicare quasi come scontata, considerando l’aumento dei prezzi tanto delle automobili, quanto dei prezzi dei pezzi ricambio.

Lo sappiamo benissimo che tutti abbiamo dato la colpa alle automobili elettriche, ma in realtà loro sono il problema forse marginale. La buona notizia sapete qual è? Che ci sono degli stratagemmi per riuscire a risparmiare anche su quella che è una spesa indispensabile da sostenere.

5 consigli che in pochi ti danno

Se si vuole risparmiare sull’assicurazione della propria automobile è indispensabile applicare alcuni semplicissimi consigli. Innanzitutto è importante scegliere quelli che sono le tempistiche di pagamento della polizza. Attualmente è possibile suddividere il premio in piccolissime rate mensili, perfette. Occorre poi comprendere quale tipologia di copertura si vuole e si deve attivare, ovvero, è meglio scegliere solo i servizi accessori che riteniamo indispensabili.

Conoscete la legge Bersani? Ecco, quella permette a tutto il nucleo familiare di pagare un importo minore per quello che riguarda la polizza assicurativa. Scegli poi con attenzione le modalità di risarcimento, che possono influire sul costo della polizza. Allo stesso modo, la formula di guida incide sul prezzo da pagare, meglio indicare un unico guidatore principale, lasciando da parte la guida libera.