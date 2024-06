Vacanze low cost, a Parigi il soggiorno è gratuito: questo itinerario non puoi perderlo | Parti subito

Il soggiorno a Parigi da questo momento in poi è completamente gratuito, ecco l’itinerario per vacanze low cost imperdibile.

Se il tuo sogno è quello di andare in vacanza a Parigi, allora questo è proprio il testo che stavate aspettando. Parigi è una delle più belle città che l’Europa ci offre, dicono che si anche la più romantica in assoluto, sono veramente tantissime le proposte di matrimonio che sotto la Tour Eiffel si sono consumate.

Sicuramente una delle mete più scelte a tutti coloro che vogliono dedicarsi un week-end romantico. Insomma la capitale della Francia è sicuramente tra le più ambite in assoluto dai turisti, anche quelli occasionali. Ma, sì, purtroppo c’è un però, si tratta di una città estremamente cara.

Ok, sì, in fondo possiamo anche darvi ragione, ormai tutte le città sono costose e anche andare in vacanza è ormai divenuto un lusso, ma ci vorremmo soffermare sulla possibilità di andare in questa splendida città a un costo veramente irrisorio.

Considerando che, siamo proprio in quel momento dell’anno in cui non si desidera altro che fare le valigie e partire, allora è il momento di scoprire come è possibile andare in quel di Parigi senza spendere nemmeno un euro.

Una città veramente magica

Parigi è una città veramente magica, ricca di luci, di suggestione, il luogo dove tutti vorrebbero trascorrere le loro vacanze. Conosciuta per il suo essere “la città dell’amore”, di sicuro non ha bisogno di presentazioni e tutti la dovrebbero visitare almeno una volta nella vita.

Non se la prendano a male le altre capitali del territorio europeo, è possibile organizzare un itinerario che sia veramente a costo zero. Non ci credi? Ci sono un gran numero di luoghi in cui è possibile andare a costo zero. Allora organizziamo il tuo percorso perfetto.

Parigi a costo zero

Percorrendo le tappe che ti indicheremo di seguito, potrai visitare Parigi in una vacanze veramente low cost. Si inizia dal Parco Champ-de-Mars da dove potrai ammirare la Tour Eiffel, su cui, ovviamente non potrai salire, ma ammirare da lontano sì. Non dimenticare una capatina alla cattedrale di Notre Dame, monumento iconico di Parigi, nonostante l’incendio che l’ha colpita solo qualche anno fa.

Numerosi i musei che la prima domenica del mese propongono la possibilità di visitarli gratuitamente, tutto l’anno free è l’ingresso alla Casa di Victor Hugo. Inoltre, nel tuo viaggio low cost non dimenticare di visitare il mercatino di Aligre, il Cimitero di Père-Lachaise, dove sono presenti personaggi famosi come Jim Morrison e Chopin, ma anche il parco des Buttes-Chaumont e il rinomato museo del profumo.