Furto smartphone, con due semplici impostazioni cacci i ladri per sempre: risparmi fino a 1000 euro

Furti smartphone, solo così ti tuteli e tieni alla larga i malviventi. Risparmio bello che assicurato.

In un mondo che, come cantava Marco Mengoni, cade a pezzi, nel suo celebre successo sanremese L’essenziale che gli ha permesso di vincere la prima volta alla kermesse canora più famosa ovunque, i cosiddetti furbetti del quartierino pullulano sempre di più. Molti cercano di fregare il Governo camuffando il proprio ISEE al fine di ottenere Bonus e SuperBonus.

Ora sono stati scoperti e saranno costretti a sborsare i soldini presi ingiustamente presi. E ovviamente hanno perso ogni diritto di riceverne ancora. E a questa fitta schiera si aggiungono però anche veri e propri malviventi. Tantissimi sono in grado di mettere in atto incredibili truffe che viaggiano perlopiù sul Web e nello specifico nei Social.

Se hanno fatto questa scelta è perché orami tutti noi oggigiorno non possiamo più fare a meno né dell’ uno né dell’altro per motivi sia strettamente personali e sentimentali che di lavoro. E studiandoci, magari ben nascosti pure nei profili fake, sanno anche dove e quando è meglio colpirci, capendo i nostri talloni d’Achille.

Sovente sono pure fortemente in grado di rubarci l’identità, di entrare nel nostro pc e in tutti i nostri dispositivi di rete mobile. Basta che rispondiamo per sbaglio a un messaggio o clicchiamo su un link, che risulterà poi fraudolento, affinché loro passano farci arrivare un mega malware, in grado di fregarci i nostri dati sensibili.

Furto smartphone, puoi anche tu evitarlo

E grazie a ciò, nonché alle loro sempre più raffinate abilità criminali e tecnologiche, che possono arrivare a impadronirsi e a rubarci del nostro telefonino. Chiaramente più è nuovo, alla moda ed esclusiva e più può essere messo a serio rischio. Tuttavia anche modelli più datati potrebbero comunque risultare ai loro occhi alquanto interessanti.

Infatti potrebbero impiegarli, se non per la vendita, per commettere telefonate e truffe a go go. Insomma, lo avete capito, mai e poi mai stare sugli allori. Tuttavia c’è un modo, anzi due, per salvare dalla loro sgrinfie il nostro telefonino, soprattutto se siamo in possesso di un iPhone. In ogni caso sono dritte che vanno bene un po’ per tutti quanti gli apparecchi.

Due semplici accorgimenti e risparmi 1000 euro

In sostanza dovresti mettere maggiormente in sicurezza il tuo apparecchio. In primis vai al Centro di contr0llo e blocca subito l’Impostazione che permetterebbe di accedere e utilizzare il tuo telefono anche senza avere il consenso dei Face Id. Chiaro che se qualcuno che non sei tu provasse a forzarlo si troverebbe con un pugno di mosche in mano.

Altra cosa, non meno importante, dunque non prenderla affatto sottogamba, è quella di puntare a una password d’accesso complicata da pensare e indovinare per una persona diversa da te. Mai e poi mai sfruttare una che utilizzi su alcune piattaforme Social o, quel che è peggio, per il servizio di Home Banking. In tale maniera risparmierai di certo 1000 euro visto che il tuo iPhone rimarrà illeso e non interessante per i ladri.