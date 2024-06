Bonus patente, chi ha meno di 35 anni ha tutto pagato dallo Stato: la tua assunzione è assicurata

Nuovo bonus patente per coloro che hanno meno di 35 anni e possono avere il rimborso totale da parte dello Stato.

La patente è quel documento che conferisce l’idoneità al cittadino di mettersi al volante della vettura. In maniera molto generale si parla di patente, riferendosi solo ed esclusivamente a quella per la guida dell’automobile. In realtà è possibile conseguirla per diverse categorie di mezzi.

Sul retro di ogni singola patente, presenta una sorta di tabella in cui sono indicate le diverse categorie. Si inizia dalla A quella che viene utilizzata per la guida dei ciclomotori, ovvero dei mezzi leggeri come le microcar. Essa può essere conseguita dai 14 anni e permette di mettersi alla guida dei mezzi di cilindrata non superiore ai 50 cc.

La patente di guida, per le automobili in Italia può essere conseguita a partire da diciott’anni, senza limite di età per quello che riguarda l’anzianità. Anche se spesso si è parlato della possibilità di non concedere il rinnovo della patente a coloro che hanno superato una certa soglia di età, al momento non vi sono regole riguardo.

Il costo per poter avere la patente di guida potrebbe rivelarsi anche estremamente elevato. Esso dipende innanzitutto dalla decisione di prendere o meno delle lezioni private al volante, ovvero di prendere parte a un corso di formazione per quello riguardo la parte teorica. Attualmente lo Stato concede un bonus per il pagamento dei corsi e degli esami per il conseguimento di esse.

Le patenti come mezzo per trovare lavoro

In un momento storico in cui trovare lavoro non affatto semplice, conseguire le patenti anche per il trasporto di mezzi superiori alla semplice automobile, si rivela veramente importante. Sembra infatti che per gli autotrasportatori ci siano sempre delle valide opportunità di lavoro.

In realtà però dobbiamo sottolineare come anche la semplice patente B, per la guida delle automobili, a volte si rivela indispensabile per poter trovare un’occupazione.

Bonus patenti come richiederlo e quali spese copre

Anche per questo 2024 è stata prevista la possibilità di avere accesso al bonus patenti. Esso permette il conseguimento della carta di qualifica conducente, ovvero quello che molti conoscono come CQC. Si tratta di un bonus molto importante per tutti coloro che vogliono lavorare nel settore dei trasporti nei mezzi pesanti.

Attualmente tale bonus viene concesso a tutti coloro che hanno meno di 35 anni, il suo importo massimo è pari a 2500 €, che va a coprire il corso di formazione intero o quello accelerato. Per ottenere l’accesso al bonus occorre procedere alla richiesta tramite la piattaforma online del ministero dei trasporti e delle mobilità sostenibili. Si ricorda che il bonus è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2026.