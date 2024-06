Pensioni, misure cancellate per tutti: il 2025 sarà un disastro | Chi lavora il prossimo anno dovrà rassegnarsi

Brutta notizia per i pensionati, il prossimo 2025 sarà veramente un disastro, le misure sono state cancellate per chi il prossimo anno lavora.

Eppure sembrava che si stesse andando nella direzione giusta, adesso cosa è mai successo? Brutte notizie per i futuri pensionati, nessun aumento per le pensioni e anzi, sembra che le future misure che sono previste non lasceranno particolare spazio alle possibilità di vedere pensioni che possano finalmente essere soddisfacenti per gli italiani.

Sono anni che se ne discute, ogni volta sembra ci sia la possibilità di aumentare gli importi pensionistici e poi succede sempre, che tutto scoppia come una bolla di sapone. Per il prossimo 2025, che sembra essere ancora lontano, ma non lo è affatto, ci sono delle misure che sono state cancellate.

Questo è il grande problema di chi è ormai al pensionamento, ma vede cambiare le regole in modo repentino e finisce per restare confuso in un mare di provvedimenti che raramente vanno a suo favore.

Ma cerchiamo di comprendere cosa sta succedendo al mondo pensionistico proprio in queste ultime settimane, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Sembra proprio che tutto si stia complicando in maniera quasi irrimediabile. Sul piatto attualmente ci sono la Quota 103, l’opzione donna e l’Ape sociale.

Riforma delle pensioni, si continua come in una stanza buia

Al momento ancora non ci sono luci accese su quelle che sono le misure per la pensione. Ancora troppi i nodi da sciogliere e si cui in molti cercano di porre la loro attenzione. La riforma del sistema pensionistico è qualcosa che per Giorgia Meloni è sull’agenda dal momento del suo insediamento al governo.

Un compito che ovviamente non è certo semplice da portare a temine, anche considerando le grandi problematiche che da sempre questo argomento ha sollevato per tutti. In particolare si pone molta attenzione per quello che è nota come Quota 104. Intanto si lavora alle modifiche.

3 punti cruciali da risolvere

Intervenire sulle pensioni è indispensabile anche nell’ottica della prossima legge di bilancio di cui si inizierà sicuramente a parlare in maniera più approfondita dopo l’estate. Le 3 misure sotto la lente di ingrandimento sono Opzione donna, l’Ape sociale e Quota 103. Si credeva che esse venissero sicuramente confermate anche per il 2025.

Invece per riuscire a far quadrare i conti, ecco che il governo in extremis potrebbe decidere di tagliare le misure o comunque modificarle. Il rischio concreto c’è, occorre solo comprendere cosa succederà.