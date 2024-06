Europei 2024, il guadagno di questi calciatori è senza precedenti: con quei soldi potresti comprarci un’isola

Sono iniziati gli Europei di calcio 2024, ci sono calciatori che percepiscono degli stipendi da nababbi, ecco chi sono.



Gli amanti del calcio almeno per quest’anno non dovranno accontentarsi del solito campionato di serie A che è ormai finito. Con buona pace di tutte le mogli italiane non solo, adesso i loro mariti sono impegnati a seguire gli europei di calcio, che ricordiamo essere disputati ogni due anni.

L’Italia ha già giocato le sue 2 prime partite, sono già iniziati classici commenti da bar post match, che caratterizzano ogni singolo impegno calcistico di tutto il mondo. Ma il nostro compito adesso non è quello di dilungarci su quello che sono le partite, piuttosto ho un aspetto che fa da sempre discutere.

Vorremmo quindi discutere con voi amabilmente, senza suscitare troppa polemica, di quelli che sono i compensi che vengono maturati dai calciatori che prendono parte a queste competizioni. Una storia ormai lunga decenni, quella che porta il popolo lavoratore ad affermare che gli stipendi dei calciatori sono troppo elevati per il lavoro che fanno.

Nonostante ognuno di noi potrebbe dire che effettivamente questa è la verità, al momento ci vorremmo soffermare semplicemente sulle somme senza entrare nel merito. Come sempre succede ci sono professionisti che percepiscono compensi molto più elevati di tutti gli altri.

Sono accesi riflettori su euro 2024

Gli Europei di Germania sono iniziati ormai da qualche giorno e diversi sono i calciatori che hanno fatto in modo che i riflettori si accendessero proprio su di loro. Più giovane della competizione è Jamal Musiala, ma non mancano i fuoriclasse affermati come Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Questo solo per citare uno di quelli che sono i protagonisti dei match che si stanno tenendo sui campi tedeschi proprio in queste settimane. Tra di loro ci sono molti che percepiscono dei compensi veramente status sferici, in barba alla crisi economica che ha colpito veramente tutta l’Italia.

Chi sono i calciatori più pagati di Euro 2024

Ecco quindi il momento di arrivare al sole, di scoprire quali sono i giocatori più pagati di questa competizione. Il primissimo di questa piccola classifica è Cristiano Ronaldo, che attualmente è uno dei giocatori di maggior valore nell’intera Europa. Anche Forbes lo ha incoronato come l’atleta più pagato in tutto il mondo, con 260 milioni di dollari guadagnati solo nel 2023.

Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo Mbappé, Francese fresco di contratto con il Real Madrid. Al terzo posto Kevin di Bruyne, fuoriclasse del Belgio che nel 2023 ha contato 39 milioni di dollari. Terminano la classifica Harry Kane e Robert Lewandowski.