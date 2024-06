Caro bollette, stacca subito queste spine: gli elettrodomestici non ti lasciano scampo | Consumano anche da spenti

Caro bollette, se vuoi davvero risparmiare stacca immediatamente queste spine. Consumano un botto.

Lo sappiamo. Hai appena ricevuto la nuova bolletta dell’energia elettrica. Sia che la ricevi in formato cartaceo a casa o digitale via email o ancora la visualizzi in app, le situazione non cambia. Difatti i suoi costi, il più delle volte pazzeschi, ti fanno ribalzare sulla sedia. Fatto sta che sai benissimo che devi provvedere al pagamento.

Se da un lato nei periodi invernali e autunnali li hai visti lievitare per via del riscaldamento e dell’accensione delle stufe ora additi come colpevole numero uno il condizionatore. I tuoi figli, che sono ormai a casa da scuola, lo accendono senza alcuna forma di ritegno. E la cosa più grave è che non lo spengono nemmeno quando escono.

Tu poi se non vivi in una sorta di camera iperbarica quando rientri dal lavoro non sei contento. E tua moglie si rifiuta di cucinare qualcosa di buono se in cucina non può non sudare. Insomma, se lo tenete costantemente acceso, pure di notte ed eccedete con l’abbassamento delle temperature dovete mettervi in testa che la bolletta sarà per forza di cose super salata.

Fatto sta che per risparmiare qualcosina in tale direzione potreste puntare maggiormente su quello portatile che consuma meno rispetto a quello tradizionale a muro. In ogni caso anche qui vale sempre come parola d’ordine moderazione. Tuttavia ci sono anche altre cattive abitudini che incidono e non poco sui consumi e quindi sui costi da sostenere.

Caro bollette, così te lo dimentichi

Il primo è di non accendere a casaccio la luce e di spegnerla quando usciamo dalla stanza. Inoltre cerchiamo di sfruttare maggiormente quella solare che è gratis e un toccasana pure per lo spirito. Al di là di ciò dovremmo evitare come la peste di mettere in stand by, nonché di lasciarle così per ore, le nostre televisioni.

Lo stesso possiamo dire dei nostri pc. Oltre a ciò ci sono delle spine di alcuni elettrodomestici, definite, e pure a buonissima ragione per la verità, da definirsi killer. Diciamo che si trovano sostanzialmente posizionati all’interno della nostra cucina. Avete capito di quali stiamo parlando?

Stacca subito queste spine killer

Parliamo ad esempio di frullatori, macchine per il caffè, tostapane e fornetti vari, nonché tutti quei piccoli elettrodomestici che si rivelano assai utili quando ci mettiamo ai fornelli. Fatto sta che se non li stiamo usando andrebbero staccati dalla presa di corrente. Agiamo alla stessa maniera con le ciabatte alle quali potrebbero essere collegati.

Pertanto spegniamole e poi scolleghiamole a loro volta. Fatto sta che ciò che ci costerebbe un botto in bolletta sarebbe il semplice, quanto comune gesto, di lasciare perennemente incollato alla presa di corrente lo spinotto che utilizziamo per caricare il telefonino e altri dispostivi mobili.