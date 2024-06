Zero sprechi in cucina, con i consigli dello chef crei piatti deliziosi e risparmi 400 euro: spesa ancora pià leggera

La spesa può essere ancora più leggera se segui questi consigli per poter avere finalmente un cucina priva completamente di sprechi.

Lo spreco alimentare è un argomento che ad oggi sta veramente a cuore a tutti. Gli studi più recenti sono stati in grado di indicare proprio questo elemento come uno dei maggiori responsabili per quello che riguarda il buco dell’ozono e l’inquinamento ambientale.

Ma nell’ultimo periodo sono veramente in tanti a proporre un approccio più responsabile nei confronti del cibo. Un impegno questo che viene preso dai singoli individui, esattamente come i gestori di locali pubblici che cercano di ridurre al minimo lo spreco di alimenti, ma anche lo scarto degli stessi.

Riuscire ad evitare di gettare via dei generi alimentari è molto più importante di quello che si possa pensare. Che poi, in fondo, si tratta di un insegnamento che ci danno fin da bambini, quando facciamo i capricci per mangiare, quando le verdure proprio non ci piacciono.

Poi arriva l’età adulta e con lei anche la scoperta che lo spreco alimentare è irrispettoso nei confronti dell’ambiente, ma anche di noi stessi e delle nostre tasche. Ma vediamo allora che approccio si può decidere di avere per evitare tutto questo.

Cucina a zero sprechi tra app e ristoranti

Da alcuni anni è molto in voga un’applicazione che permetterebbe di prendere, per pochi euro, delle box preparate da negozi, panifici, ristoranti e bar, in cui vengono messi gli “avanzi” della giornata. Un’iniziativa che coinvolge veramente tutti, ma che purtroppo è ancora troppo poco utilizzata, soprattutto nelle piccole città.

Gli stessi ristoranti hanno deciso di mettere in atto delle specifiche iniziative per evitare di gettare via i prodotti preparati, che non sono stati consumati. Perchè in fondo, gli insegnamenti maggiori, alla popolazione, arrivano proprio dagli imprenditori che sono presenti sul territorio italiano.

Alcuni consigli per evitare lo spreco alimentare

Numerosi sono i consigli che si possono applicare per riuscire ad eliminare definitamente lo spreco alimentare. Innanzitutto occorre tenere ben presente che materie prime di buona qualità possono essere utilizzate nella loro totalità. Insomma, anche quelli che noi riteniamo degli scarti a volte non lo sono. Hai mai provato a friggere le bucce di patata? Altro aiuto contro lo spreco alimentare è imparare ad utilizzare ogni singolo prodotto nella sua massima utilità. Un solo ingrediente può servire per più di una preparazione.

Se non utilizzi subito un prodotto, surgelalo. Una modalità di conservazione che permette di evitare di gettare via moltissimi prodotti. Inoltre è bene utilizzare prodotti, soprattutto per quello che riguarda gli involucri e i contenitori, che siano riutilizzabili. Infine, per una cucina senza sprechi occorre imparare a variare e a sperimentare.