Treni in sciopero, la vacanza è rovinata: fatti rimborsare il viaggio con questo modulo | Fai tutto online

Treni in sciopero, la tua vacanza è diventata solo un pallido ricordo. Ecco come chiedere e ottenere il rimborso in un click.

Eh no, pure questa non ci voleva, lo sappiamo e ti diamo pienamente ragione. Tuttavia sono cose che possono succedere. Fatto sta che dopo che hai compiuto sacrifici pazzeschi per poterti permettere pure quest’anno qualche giorno di vacanza ed ecco che ci si mette a rovinarti il tutto un super sciopero dei treni.

Guarda caso è attivo proprio il giorno della tua partenza. La coincidenza è pazzesca e pertanto sei molto triste ma pure profondamente arrabbiato e deluso. Avevi organizzato ogni cosa nel minimo dettaglio. Avevi optato per quel hotel che conosci bene, approfittando anche di una meravigliosa offerta.

Ti pregustavi poi i manicaretti che avresti gustato e la spiaggia era stata bella che prenotata con tanto di numero di ombrellone e lettini. Avevi pure allertati i tuoi amici del posto e non vedevi l’ora di rivederli, di riabbracciarli e di stare del tempo con loro dopo un anno che non vi siete frequentati per via della distanza geografica.

Vi siete magari concessi anche qualche piccola spesa, andando per negozi. Niente di particolarmente costoso ma comunque di sfizioso, come un costume nuovo, un paio di infradito che vi hanno suscitato allegria e una maglietta che vi sta benissimo. Avete già disposto la valigia e dovevate solo aggiungere le ultime cose quando è arrivata la notizia che non volevate mai e poi mai ricevere.

Treni in sciopero, puoi chiedere il rimborso in un attimo

Siete rimasti sconvolti. Fermi e immobili avete ricevuto vostro mal grado la terribile doccia fredda, pardon gelata. Tuttavia non dovete demordere perché magari potete trovare un altro modo per raggiungere la meta delle vostre vacanze. In ogni caso prima di pensare concretamente a ciò, dovete immediatamente chiedere il rimborso dei biglietti del treno.

Sì, potete farlo sia per quanto concerne l’andata e il ritorno, oltre che per il vostro e gli altri che avete acquistato voi stessi per altre persone. Inoltre è fattibile sia per i treni nazionali che regionali. Non dovrete uscire di casa per farlo. Difatti vi basterà accendere il computer, mettervi sotto il naso i vostri documenti e per l’appunto i biglietti acquistati.

Come e dove agire per ottenere il risarcimento

Vi basterà fare un bel salto metaforico sul sito ufficiale di Treni Italia, quindi compilare con estrema attenzione in tutte le sue parti il form relativo. Avete tempo fino a un anno dalla partenza per poterlo fare. Se però avete acquistato biglietti TreNord dovete andare sul suo di sito e, seguire la procedura segnalata lì per effettuare la richiesta.

Qui dovete affrettarvi dal momento che non potete più farlo se superate a livello di date i 30 giorni dalla partenza. Nel caso di Italo bisogna contattare immediatamente il numero verde. Infine, per tutti gli altri operatori è necessario leggere bene le regole al riguardo sui loro canali ufficiali e agire di conseguenza. In ogni caso, mai e poi mai temporeggiare.