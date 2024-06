Ecobonus terminato, senza fondi preparati a svuotare il conto corrente: per un’auto spendi il 50% in più

Niente più ecobonus, sai questo cosa vuol dire? Che se devi comprare un’auto nuova devi fare tutto di tasca tua.

Il mercato dell’auto che da sempre offre un notevole sostegno all’economia mondiale, oggi deve affrontare una crisi molto importante. Ciò che ha determinato tutto questo, non è ancora chiaro, perchè in realtà sono molti i fattori che si sono intersecati tra loro e hanno iniziato a creare problemi ai nostri cari concittadini e forse a ognuno di noi che ha in progetto di acquistare una nuova vettura.

I dati dello scorso anno ci dicono che la maggior parte di coloro che hanno acquistato un’auto, hanno deciso di ripiegare sulle vetture usate. Quest’ultime ovviamente, permettono di avere un notevole risparmio, anche se, occorre prestare non poca attenzione, per evitare di vedersi vittime di una vera e propria truffa.

Il mercato delle automobili nuove, doveva ricevere un’importante spinta da quelli che si conoscono come ecoincentivi. Essi dovrebbero andare a finanziare una parte del costo sostenuto per l’acquisto di un’automobile, ma solo nel caso in cui si provveda a sostituire la propria vecchia vettura, con una di moderna concezione. Ma quello che è successo è stato veramente assurdo, a poche ore di distanza dall’apertura delle richieste per l’ecobonus, i fondi erano già finiti.

Questo non fa altro che determinare una spesa del 50% in più, per l’acquisto di una vettura nuova.

L’impennata dei prezzi abbassa il poter d’acquisto

Inflazione e aumento dei prezzi hanno creato non poche problematiche per quello che riguarda la spesa per l’acquisto di una nuova vettura. I prezzi delle automobili attualmente hanno subito una vera e propria impennata. Che dipenda dalle auto elettriche? No, in realtà non possiamo affatto dire questo, anche perchè l’aumento dei prezzi è un processo che ha luogo da molti anni.

Un’impennata dei prezzi che rende l’acquisto di un’auto nuova un vero e proprio salasso.

20 anni di aumenti e le motivazioni

Andando ad analizzare i numeri è possibile scoprire che gli aumenti sono iniziati ben 20 anni fa. Ad esempio, la Fiat Panda che nel 2004 costava quasi 8 mila euro, oggi arriva quasi al doppio, ovvero 15 e 500 euro, la Renault Clio invece, è passata dai 10.250 euro ai 17.250 euro, 12 mila sono invece gli euro d’aumento per la Volkswagen Golf.

Insomma, un aumento che ha toccato tutte le vetture e sembra che le motivazioni sono da ricercare in quelle che sono le evoluzioni delle automobili.