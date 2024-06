Bonus vacanza, questo è l’unico che esiste davvero: vale solo fino al 30 di giugno | A chi spetta

Bonus vacanza, solo lui è quello valido, tuttavia scade a fine mese. Chi può richiederlo e ottenerlo.

Eh sì, anche quest’anno l’estate è arrivata. In molti, quando la primavera si mostrava eccessivamente fresca, ventosa e piovosa, si lamentavano dal cattivo tempo, sognando il caldo. E ora che è giunto ecco che, come scherzano in tanti sui Social, gli stessi si lamenteranno a stretto giro di esso.

Se poi sarà accompagnato sia dall’afa che dall‘umidità ecco che i borbottii aumenteranno a dismisura, diventando così in un batter d’occhio, pesantissimi. Si azioneranno a go go sia nei locali, così come nelle case private, i condizionatori salvo poi lagnarsi dei costi che si dovranno necessariamente pagare in seguito in bolletta.

Fatto sta che per il nostro benessere no stiamo a guardare talvolta questi aspetti, salvo poi pentircene amaramente. E se siamo in vacanza vogliamo solo il meglio, al dì là della meta prescelta. Peccato che con la crisi pazzesca che ancora troneggia nel nostro Paese pare che non siano tantissimi gli italiani a potersene permettere una.

E anche, qualora ci riuscissero, si tratterebbe solo di una manciata di giorni. E poi c’è chi chiede l’ospitalità a qualche amico o parente perché non può permettersi il pagamento di un alloggio vero e proprio. Non per nulla anche i costi da sostenere per il viaggio, nonché per i vari mezzi di trasporto, sono andati alle stelle.

Bonus vacanza, una vera manna dal cielo che scade a fine mese

Insomma, lo avete capito, la situazione non è di certo tra le più rosee. In ogni caso non va bene nemmeno gettare la spugna e buttarsi ulteriormente giù. Ciò nuoce infatti gravemente alla nostra salute sia fisica che psicologica. Cerchiamo pertanto di trovare una soluzione che in effetti c’è.

Difatti esiste, tra i tantissimi e vari Bonus ideati sia dal passato che attuale Governo, dedicato espressamente alle nostre tanto agognate e sudatissime vacanze. Il problema è che per richiederlo abbiamo a disposizione ancora pochissimo tempo. Difatti il 30 giugno, che è praticamente alle porte, il bando scade.

A chi spetta e come funziona

In realtà non è un mezzo con il quale possiamo direttamente pagarci le vacanze ed è destinato solo un numero ristretto di persone. Difatti si tratta di un Bonus che può essere richiesto solo ed esclusivamente da coloro che operano lavorativamente parlando nel settore Turismo. Per ottenerlo il lavoratore non deve superare redditualmente parlando i 40mila euro annui.

In ogni caso grazie a questo aiuto si potranno percepire più soldini in busta paga. Difatti parliamo di un aiuto economico pari al 15% delle retribuzioni lorde in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in un periodo compreso esattamente tra il 1 gennaio 2024 e il mese di giugno 2024. Ciò non avviene in automatico, ma solo dopo averne fatto espressa richiesta.