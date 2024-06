Temptation Island, rivelato lo stipendio di Filippo Bisciglia: il suo conto raddoppia in poche settimane

Un conto corrente che raddoppia in poche settimane, quello di Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island.

Ecco che su Canale 5 torna quello che è uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. Nel corso di ogni stagione televisiva sono molti i programmi che raccolgono non poco apprezzamento da parte del publico che non vede l’ora di riuscire a vedere i suoi beniamini in TV.

Se c’è un personaggio che il pubblico ha imparato ad amare, c’è sicuramente Filippo Bisciglia. Se ci stai leggendo, siamo certi che sai benissimi di chi stiamo parlando. Il personaggio televisivo si è fatto conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha conquistato tutti per la sua spontaneità ed autenticità. Ma poi si è fatto strada nel mondo televisivo.

Ad oggi è l’unico, vero padrone di casa di Temptation Island, il reality delle tentazioni. All’interno del programma le coppie di dividono per vivere su due isole diverse, le donne con i tentatori e gli uomini con le tentatrici. Una volta a settimana ci sono i falò di chiarimento.

Non sono poche le coppie che non superano questa prova e che finiscono quindi per dividersi e dirsi addio per sempre. Non mancano però, nemmeno coloro che ne escono ancora più forti, consci di un amore che non può essere cancellato.

Il conto alla rovescia è partito

Per tutti gli appassionati del programma, il conto alla rovescia per l’inizio di Temptation Island è ormai iniziato. Dopo il flop del Grande Fratello e poi dell’Isola dei famosi, ci si aspetta che Tempetation Island abbia un grande successo in termini di ascolto. A lui è affidato il compito di riscatto.

Poi finalmente potranno godersi tutti le meritate vacanze. Ma mentre si attende la prima serata ci si chiede quale sia il compenso che il buon Filippo Bisciglia riceve per il suo impegno all’interno del programma.

Guadagni di Filippo Bisciglia

La curiosità nei confronti di quelli che sono i guadagni di Filippo Bisciglia è veramente molto elevata. Ovviamente occorre sottolineare come il guadagno del conduttore, non dipende solo ed esclusivamente dal programma, ma in buona buona parte dipendono dagli sponsor e dal suo lavoro sui social.

Dagospia ci offre delle indicazioni specifiche in merito ai guadagni di Filippo. Sembra che il suo compensi si assesti grosso odo sui 50 mila euro. Insomma, una paga non di poco conto, che si arricchisce di altri introiti.