Nuova attività, bonus da 150mila euro da richiedere subito: li possono avere tutti | I requisiti da soddisfare

Se apri una nuova attività puoi avere accesso a un bonus da 150 mila euro. Li puoi richiedere in maniera immediata, solo se rispecchi questi specifici requisiti.

Nonostante si dica spesso il contrario, negli ultimi anni l’Italia e coloro che sono i protagonisti della sua economia stanno cercando in tutti i modi di trovare delle soluzioni che siano efficaci per fare una nuova spinta alle attività. Quello del Covid e il successivo, sono stati periodi veramente difficili per gli imprenditori, tanto piccoli quanto grandi.

Purtroppo la crisi economica ha messo tutti in serie difficoltà e questo lo si evince soprattutto dalle difficoltà che affrontano i singoli cittadini, proprio come le attività. Negozi che chiudono continuamente, stabili che restano vuoti fin troppo a lungo. Insomma, un ingranaggio che sembra essere completamente fermo.

Ma finalmente un bonus potrebbe sbloccare la situazione, rendere possibile alle attività, avere un apporto di capitali che sia veramente importante. Insomma, la situazione sembra poter essere risolta in qualche modo.

150 mila sono gli euro messi a disposizione di coloro che vogliono avviare una nuova attività. Ecco allora tutti i particolari di cui hai bisogno per poter provvedere all’invio della domanda e alla ricezione del denaro in questione.

I possibili beneficiari del bonus

Il bando per il bonus in questione può essere sfruttato da delle che sono considerate micro e piccole impresene che alla data della domanda stessa siano già state registrate. Ma questo non è sufficiente in questo esse devono operare in specifici settori, come lo sviluppo produttivi e si possano individuare con la forma di start up.

Ovviamente non tutte le spese sono ammesse tra quelle che possono essere sostenute con l’utilizzo del bonus stesso. Infatti esso va a coprire quelle che sono le spese per lo sviluppo produttivo, quelle per l’adattamento di prodotti e servizi, lo sviluppo dei mercati esteri.

Risorse stanziate e indicazioni specifiche

5 sono i milioni che sono stati stanziati per andare a finanziare i bonus e tutti coloro che ne faranno richiesta. Le start up che possono avere accesso alla sovvenzione operano nelle industrie culturali, creative e di innovazione.

Il bonus in questione viene erogato nella zona dell’Emilia Romagna, ma ciò non toglie che essendo da esempio a tutti gli altri, si potrebbero allargare le possibilità a tutta l’Italia. Per coloro che sono residenti nella regione, è possibile procedere con l’invio della domanda dal 25 giugno fino all’11 settembre del 2024, c’è ancora molto tempo.