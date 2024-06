Lavoro estivo, i profili più cercati della stagione in Italia ti fanno guadagnare una fortuna | Prepara il CV

Lavoro estivo, ecco i lavoratori più ricercati. Aggiorna e invia il tuo cv. Puoi guadagnare bei soldini.

Ok, c0n l’arrivo della bella stagione, che in effetti anche a sto giro, come si suol dire, è arrivata, la voglia di relax, divertirsi e viaggiare aumenta a dismisura. Le scuole hanno ormai chiuso i battenti e anche la programmazione televisiva è cambiata. Insomma, tutto rimandato a settembre quando si tornerà a regime.

Il punto è che con il clima complicato e difficile da digerire ove la crisi e i rincari troneggiano e non hanno nemmeno la minima intenzione non solo di andarsene ma neppure di abbassare leggermente la guardia, pensare ai prossimi mesi ci mette in ansia. Che fare ora? Come sbarcare magari il lunario se il nostro lavoro languisce sempre più?

Già anche chi ne ha uno fisso da tempo non può dirsi ora come ora al sicuro visto che abbiamo assistito anche al crollo di veri colossi. Tanti poi, anche se la realtà non ha chiuso ma ha optato per un taglio di personale, si sono visti recapitare la famigerata lettera di licenziamento che li ha mandati in men che non si dica in tilt.

Altri ancora hanno constato una reale diminuzione di ore lavorative che si concretizza in molti meno soldini contenuti all’interno della busta paga che si riceve a fine mese. Inoltre ci sono anche persone che pensano a piani B per mettere altri soldini da parte nei mesi estivi. E parliamo perlopiù di studenti.

Lavoro estivo, un modo per mettere via dei soldini per il tuo futuro

Di certo ora come ora c’è bisogno, soprattutto in quei casi in cui entrambi i genitori lavorano, di qualcuno che si occupi dei bambini, qualora i parenti non possano adempiere a tale compito. Pertanto sono richiestissime le figure di baby sitter. Ovvio che bisogna essere preparati e che un conto è occuparsi di una creatura di due anni, un altro di una di sette.

Tuttavia il più delle volte si lavora molto in tale direzione tramite il classico passaparola che non è mai tramontato. Lo stesso possiamo dire di coloro che danno una mano a studiare e a fare i compiti estivi. Richiestissime poi sono anche vere e proprie ripetizioni di materie specifiche.

Le mansioni più richieste e pagate

Nel primo caso si può chiedere un totale giornaliero di 40 euro. Nel secondo solitamente si percepiscono dai 10 ai 50 euro a prestazione, a seconda della complessità del servizio richiesto. Tuttavia anche qui si può pensare alla creazione di un pacchetto per un singolo cliente.

Richiestissimi sono pure le figure dei bagnini o dei guarda spiaggia. Qui si può percepire un compenso mensile che varia dai 1000 ai 1200 euro. Sale invece a 1800 se si è un bravo barista e a 2000 se opti per svolgere la mansione di cameriere. Qualcosina di più puoi percepire invece se ti occupi dell‘accoglienza del cliente negli hotel e nei locali.