Lavoratori, 200mila euro per le nuove imprese: averli è più semplice che mai | Se vivi qui ti spetta di diritto

Lavoratori, in arrivo la bellezza di 200mila euro per le imprese nuove di zecca. Se stai qui è un tuo insindacabile diritto.

La notizia è indubbiamente più che lieta. Insomma, è indubbiamente una di quelle che in men che non si dica scalda i cuori e che ci invita a festeggiare. Tanto più che con la brutta aria che tira, per la verità non solo nel nostro Paese, sentire parlare di nuove possibilità di lavoro quanto latita un po’ troppo spesso per tutti, è una vera e propria ventata di aria fresca e assai genuina.

Tanto più che senza di esso non possiamo vivere. Il punto è che trovarlo, soprattutto per chi ha poca esperienza, non è per niente facile, così come per chi, di contro, ha superato una certa età ma non può ancora andare in pensione. Oppure, qualora prendesse tale decisione, ci andrebbe con un assegno pensionistico fin troppo basso. Ergo, meglio aspettare ancora un poco.

E così non avviene il cosiddetto ricambio generazionale del quale si sente sovente parlare a gran voce in TV, sulle riviste e sui Social. In ogni caso non si può starsene con le mani in mano. E così molti, soprattutto neo laureati, decidono di andarsene dall’Italia per cercare fortuna altrove. Ecco allora che avviene il classico fenomeno dei cervelli in fuga.

Ciò rappresenta per tanti una sorta di fallimento, così come per altri la realizzazione del famoso detto popolare che nessuno è profeta in patria. Ora però tutti costoro potranno essere in qualche maniera smentiti. Difatti sono previsti, udite udite, 200mila euro, come si evince fin dal titolo, per chi vuole creare una nuova impresa. Basta che si abiti in una particolare zona del nostro bellissimo Paese.

Lavoratori, 200mila euro se apri qui la tua nuova attività

Cominciamo con il dire che prima di lanciarsi in questa nuova avventura bisogna avere le idee ben chiare su ciò che si voglia fare dal punto di vista professionale, memori che la chiarezza ci viene sempre in aiuto. Valutiamo dunque con calma, i pro e i contro e parliamone con esperti, compreso un valido commercialista che poi dovrà anche seguirci in futuro.

Pensiamo anche al fatto di essere disposti o meno a compiere grandi sacrifici, quindi il più delle volte a lavorare ben più delle 8 canoniche ore al giorno e di sacrificare anche qualche week end soprattutto all’inizio. Se tutto ciò non ci spaventa e siamo anche delle persone responsabili, possiamo realmente pensare di approfittare di questa incredibile possibilità.

Il finanziamento pronto per te se stai a Sud

Essa fa parte del ragguardevole progetto Io Resto a Sud. È stata pensata appositamente per quei giovani e adulti, dai 18 fino ai 35 anni che vogliono per l’appunto dar vita a un nuovo progetto imprenditoriale da svolgere e far fiorire nel Mezzogiorno e nel Centro Italia. La sede operativa poi deve essere tassativamente posta qui.

Con il finanziamento si possono aprire tantissime attività anche in campo turistico e della ristorazione. Il bando è stato emesso a fine aprile ed è possibile chiedere maggiori informazioni alla propria Regione di appartenenza per avviare la pratica e verificare se ci sono le effettive possibilità per avanzarla.