Concorso Agcom in scadenza a luglio, ricercati diplomati in tutta Italia: c’è posto anche per le neo-mamme

Un nuovo concorso offre possibilità di lavoro anche alle neo-mamme. Ad offrire un buon contratto questa volta è Agcom.

Nuove possibilità di lavoro si aprono veramente per tutti. I contratti proposti sono tutti i tempo indeterminato e per alcune specifiche mansioni è sufficiente il solo diploma. Ad essere alla ricerca di personale, questa volta è uno degli enti molto importanti sul territorio italiano, ovvero Agcom.

Questa è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, essa fu istituita nel 1997 e le furono affidati due compiti, da una parte quello di assicurare la corretta concorrenza degli operatori sul mercato, dall’altro quello di tutelare il pluralismo, oltre a quelle che sono le libertà fondamentali dei cittadini per quello che riguarda i mezzi di comunicazione.

Quello che si vuole assicurare a tutti i cittadini italiani e a quelli che operano nella comunicazione di massa è che non vi siano concentrazioni di impresa e che sia esclusa la possibilità che uno dei soggetti del settore possa assumere una posizione dominante a discapito degli altri.

Agcom è quindi alla ricerca di nuove figure da inserire all’interno delle proprie sedi. Per alcune mansioni è richiesta la specializzazione e un titolo di studio specifico, per altre invece, non ve ne è bisogno.

Le posizioni aperte e i requisiti da avere

24 sono le figure che Agcom provvederà ad inserire all’interno del suo organico. In particolare 19 saranno le figure di personale non dirigenziale che verranno integrate in qualità di funzionari e 5 invece le qualifiche operative. Per poter procedere a una selezione ottimale sono stati indetti dall’autorità due concorsi.

La selezione avverrà in maniera differente a seconda di quelle che sono le candidature che arriveranno. Nel caso in cui esse fossero 50 volte maggiori il numero di posti messi a disposizione, allora si provvederà a una prima selezione con test a risposta multipla. Solo in un secondo momento si provvederà quindi ai colloqui orali e a ulteriori selezioni.

Come presentare la propria candidatura

Per presentare la propria candidatura, da inviare entro l’11 luglio, è sufficiente accedere al portale inPa e autenticarsi tramite identità digitale. Verrà richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Quindi tramite la piattaforma si provvederà alla compilazione del modulo in cui indicare le proprie competenze e i propri dati. Per tutti coloro che sono affetti da disabilità, viene richiesto di indicare eventuali ausili aggiungici e certificazione della commissione medico-legale dell’ASL.