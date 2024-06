Busta paga, aumento di 100 euro a luglio: i lavoratori nemmeno lo sapevano | La Meloni è stata chiara

Busta paga, ora si parla di aumento per il prossimo mese. Più di 1oo euro. Lo ha deciso la Premier.

Ogni tanto qualche bella notizia sul fronte lavoro, potremmo dire. Non per nulla sovente le news che riceviamo non sono tra le più allettanti. Del resto il più delle volte siamo protagonisti o anche solo tristi spettatori di chiusure di realtà che apparivano solide, in quanto anche storiche. E invece alla fine si sono dovute arrendere e arrivare alla chiusura.

E così, anche da un momento all’altro, moltissimi lavoratori, come raccontano gli stessi sui Social, si sono trovati a spasso. Altri ancora, se l’azienda non ha chiuso ma ha comunque vissuto un periodo nero, per via di un drastico taglio di personale, si sono visti recapitare la temutissima lettera di licenziamento.

E poi ci sono pure coloro, non meno numerosi per la verità, che hanno verificato una grande riduzione a livello di ore lavorative. Nemmeno da calcolare poi gli straordinari che fanno anche comodo per fare quadrare maggiormente i conti nella cosiddetta economia domestica. E tutto ciò si riflette inesorabilmente nella propria busta paga che si riceve a fine mese.

Fatto sta che a luglio, che è praticamente a un soffio, sarà più ricca. Si parla infatti di un aumento di 100 euro. E no, non è uno dei tanti rumors che nascono e muoiono sul Web ma di una splendida realtà. Tanto più che ciò è stato bello che deciso, dunque non è nemmeno una proposta. La Meloni ha parlato molto chiaramente a riguardo.

Busta paga più ricca a luglio, te lo consente la Premier

Capite dunque bene che c’è assolutamente da festeggiare con i propri cari, anche loro di certo preoccupati da questioni lavorative o comunque strettamente connesse all’Economia che nel nostro Paese non viaggia per niente bene. Del resto se il lavoro languisce è anche per via della forte e impetuosa crisi, sia sociale che per l’appunto economica, di stampo però non solo nazionale.

Ergo anche solo una notizia del genere, come quella di una busta paga più sostanziosa, può essere etichettata come una manna dal cielo oltre che di buon auspicio per un futuro sebbene, ed è doveroso sottolinearlo, non immediato. In ogni caso sapete come sarà fattibile tutto ciò? Grazie a uno speciale taglio.

Ecco perché avrai 100 euro in più

Parliamo di quello del cuneo fiscale per l’anno vigente. Ciò è stato confermato dalla nuova Legge di Bilancio. Tuttavia, a livello di importi, a seconda chiaramente a quanto ammonti lo stipendio di un lavoratore dipendente, ciò può cambiare. Dunque non è detto che si tratti, parlando di soldini netti da percepire in busta paga, grazie a questa riduzione, che siano proprio 100 euro.

Diciamo che questa, tabelle alla mano, è la cifra media e maggiormente diffusa. Dunque potrebbe essere più bassa di qualche euro. Tuttavia, per sapere esattamente che cosa ci spetterà nel prossimo mese, se non siamo abili a fare conti, possiamo chiedere qualche informazione in più al contabile della realtà ove lavoriamo oppure a uno bravo di nostra conoscenza.