Bonus familiare, in busta paga arriva una bella sorpresa: da luglio l’aumento è spettacolare | Tutti gli importi

Bonus familiare, dal prossimo mese ci sarà un clamoroso aumento. C’è di che festeggiare.

Le famiglie possono tirare un sospiro di sollievo, difatti, tra qualche settimana, il Bonus che spetta a molti di loro sarà molto di più rispetto a quello percepito in precedenza. E ora, con vacanze in corso o imminenti, avere soldini in più è qualche cosa di fantastico. Tanto più che, all’interno delle buste paga, già di per sé molti lavoratori potranno contare, sempre a partire da luglio, su cifre più consistenti.

Si parla di 100€ in media, ciò è possibile grazie al taglio del cuneo fiscale, promosso dalla legge di bilancio del 2024. Ciò non toglie che se una persona, soprattutto se a carico di una famiglia numerosa può chiedere sia Bonus che Super Bonus, che il Governo, sia passato che attuale, ha indetto.

Per tutti è richiesto l’ISEE ben aggiornato e reale. Ricordiamo che costituisce un reato e un grave danno usufruirne di uno scorretto al fine di ottenere un aiuto che non ci spetta. I truffaldini dei tempi passati sono stati scopeti e oltre a dover rispondere di truffa, dovranno restituire i soldini di cui si sono appropriati. Nonostante ciò pare che i furbetti del quartierino ci siano ancora e sperano di farla franca.

In che cosa consiste il Bonus

Tornando al Bonus, è bene fare una precisazione, onde evitare sul nascere fraintendimenti che non portano a nulla. L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica erogata espressamente dall’INPS, per diverse categorie di lavoratori. Parliamo di dipendenti del settore privato e agricolo, nonché di attività cessate oppure fallite.

Possono beneficiarne anche titolari di prestazioni economiche previdenziali dal lavoro dipendente, così come lavoratori in altre condizioni di pagamento, però diretto. Tuttavia è sempre meglio informarsi direttamente all’Ente per saperne di più e verificare pure se possiamo richiedere tale aiuto. Fatto sta che come accennato, per il mese di luglio 2024, ormai alle porte, si prevedono aumenti in busta paga. Ecco di che cosa si parla esattamente. Tutto quel che devi sapere al riguardo.

Le cifre in percentuale da conoscere

Parliamo di un aumento del 5,4%, che è la percentuale di variazione calcolata dall’ISTAT tra il 2022 e il 2023. Diciamo che in base a ciò sono state ricreate con cura tabelle di riferimento per i vari importi mensili da distribuire alle varie famiglie. Le modifiche entreranno in gioco dal mese di luglio 2024 e rimarranno tali fino a giugno 2025, dunque circa un anno.

Tuttavia i nuovi livelli di reddito che entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2024 riguarderanno solo ed esclusivamente i nuclei famigliari, e qui risiede la notizia, composti da coniugi, fratelli e nipoti. Per tutti gli altri non sono previsti soldini in più, anche se tutto nei prossimi mesi potrebbe ancora una volta cambiare.