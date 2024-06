WhatsApp smette di funzionare, Samsung e iPhone i più colpiti: l’aggiornamento è già partito | Salva i dati ora

Se utilizzi WhatsApp in maniera quotidiana, ti consigliamo di salvare tutti i tuoi dati proprio adesso, perché tra pochi giorni l’applicazione non funzionerà più sul tuo cellulare.

La tecnologia sta cambiando in maniera molto veloce. In molti dicono che questo sviluppo tecnologico dovrebbe esserci in qualche modo di aiuto. Ovviamente è innegabile quanto questo sia vero, ma è altrettanto vero che a volte corre così veloce che stagli dietro non è affatto semplice.

Chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, si potrebbe trovare in netta difficoltà a seguire i passi da gigante che essa compie ogni anno. Ovviamente non ci riferiamo solo alle tipologie di apparecchi che ogni anno appaiono sul mercato.

Anche lo stesso Smartphone che tu utilizzi ormai da tempo si evolve grazie a quelli che sono gli aggiornamenti pensati dagli sviluppatori. Come ogni possessore di telefono cellulare saprà bene, periodicamente siamo costretti a provvedere a degli aggiornamenti dei software. Questo vale tanto per lo smartphone in generale, quanto per le applicazioni.

Una delle app che viene più spesso aggiornata, è sicuramente sicuramente Whatsapp l’applicazione di messaggistica istantanea è tra le più utilizzate per le comunicazioni tra gli utenti. Indispensabile per comunicare con amici, parenti e a volte anche con uffici specifici. Ma sembra che uno degli ultimi aggiornamenti potrebbe mettere in difficoltà tutti gli utenti

L’aggiornamento sarà incompatibile

Quello che succederà è che il nuovo aggiornamento di WhatsApp non sarà più compatibile per quello che riguarda le pach di sicurezza dei cellulari più datati. Questo vuol dire sostanzialmente che se sei in possesso di un apparecchio un po’ vecchiotto, potresti non poter più utilizzare un WhatsApp

Questo è un processo quasi naturale, che succede perché alcuni servizi sono completamente obsoleti rispetto a quelli che attualmente vengono utilizzati dalle applicazioni. In effetti questo è anche il motivo per cui le case di produzione dei telefoni cellulari a un certo punto mandano fuori produzione alcuni modelli. Nell’impossibilità di utilizzare il nuovo Whatsapp cadranno veramente moltissimi dispositivi.

Come proteggerci i propri dati

Quindi tanti possessori di iPhone, come quelli di telefoni Android, saranno coinvolti in questo radicale cambiamento. Per loro purtroppo non resta che far altro che utilizzare WhatsApp sul proprio desktop, ovvero salvare i propri dati fino a quando sarà possibile.

Ricordando che in queste specifici casi Whatsapp non sarà più utilizzabile nemmeno se si decide di rimanere con la vecchia impostazione, occorre provvedere subito al backup delle chat e dei dati. Ovviamente tutto andrà salvato su un account Google che permetterà nel caso in cui si accedessero da un altro dispositivo dispositivo, di conservare tutto, senza perdere assolutamente nulla.