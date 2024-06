Lavoretto estivo, opportunità per i più giovani: la pausa da scuola diventa un tesoro | Tanti risparmi e poca fatica

I lavori estivi come fonte di guadagno per i giovanissimi, molte le offerte da valutare per tutti i ragazzi che non vogliono stare con le mani in mano.

Quindi è arrivata ufficialmente l’estate, questo anche se il calendario ci dice che manca ancora qualche giorno. Quando arriva il periodo estivo tutti ma proprio tutti, pensano al momento in cui si godranno le meritate vacanze. Ma lasciando un attimo da parte i nostri cari lavoratori, ci vorremmo soffermare i suoi giovani, i quali in questi giorni hanno terminato i loro impegni scolastici.

Ritrovarsi a casa per intere giornate senza sapere cosa fare potrebbe essere veramente frustrante per i ragazzi, soprattutto per quelli dai 16 anni in su, che vivono in città e hanno come loro unica possibilità di svago la piscina o centri a pagamento.

Perché non sempre per i giovani, estate, vuol dire mare tutti i giorni, per molti vuol dire anche la voglia di guadagnarsi qualche soldo extra da poter poi spendere durante l’inverno, o per pagarsi le vacanze a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico.

A differenza di quello che molti credono, sono tantissimi i giovani che non desiderano altri che avere qualcosa da fare per il periodo estivo. Riuscire a rendersi completamente indipendenti dalla propria famiglia.

Perché lavorare in piena estate

Possiamo ufficialmente dire che l’estate non è fatta solo per il riposo. Il periodo estivo, il caldo, il sole, l’assenza dell’impegno scolastico sono anche i momenti in cui i ragazzi possono dedicarsi ad altre attività. Impegnarsi in un lavoretto anche di poche ore quotidiane, vuol dire riuscire a non perdere quasi tre mesi della propria vita a oziare in casa.

I mesi estivi offrono moltissime possibilità ai ragazzi volenterosi, che vogliono trovare lavoro e fare esperienze nuove. Moltissimi di essi poi permettono anche di conoscere nuove persone, di arricchire il proprio bagaglio non solo lavorativo ma anche di vita.

Le opportunità lavorative

Per tutti coloro che sono la ricerca di impieghi estivi, è possibile recarsi presso le strutture nei dintorni della loro abitazione, oppure concentrarsi sui vari annunci presenti sul web. In questo secondo caso è possibile trovare un gran numero di offerte di lavoro da remoto.

Poi ci sono le offerte di lavoro più tradizionale, che un po’ tutti abbiamo svolto quando da ragazzi. È possibile trovare impiego come bagnino, anche se in questo caso occorre avere a disposizione uno specifico patentino. L’alternativa è quella di lavorare verso le strutture ricettive, fare i baristi o camerieri presso le strutture alberghiere attrezzate con bar e ristoranti. Da non sottovalutare poi la possibilità di intraprendere una carriera da babysitter, la paga in media media è di otto euro all’ora. Infine ricordiamo che anche il volantinaggio è un lavoro perfetto per i giovanissimi, pagata o per quantità di volantini, ovvero ad ore impiegate per la consegna.