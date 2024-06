Memoria, se vuoi lavorare bene mangia questi alimenti: non dimenticherai mai più nulla | Aggiungili alla spesa

Memoria, vuoi lavorare al top? Inserisci questi alimenti nella tua dieta. Non avrai più alcuna dimenticanza!

Quante volte ci siamo resi conto di non esserci ricordato qualcosa anche di importante sebbene il capo ce l’abbia ripetuta mille volte? Di certo è capitato spesso a tutti quanti soprattutto se siamo molto stanchi e provati. E del resto, con la brutta aria che tira ancora oggi nel nostro Paese, è anche normale sentirci così.

Tanto più che ora che il caldo è arrivato questa situazione può anche peggiorare se non siamo prossimi alle vacanze o non possiamo proprio affrontarle perlopiù per problemi economici. Non staccare la spina, nemmeno per una manciata di giorni, non è assolutamente di grande aiuto per scacciare lo stress che affolla un po’ troppo le nostre vite.

La nostre menti sono piene zeppe di preoccupazioni e così il nostro cervello è affaticato più del previsto. Capite dunque bene che, in una situazione del genere, è ben più facile non avere una grande memoria anche per chi, in linea di massima, ne ha sempre posseduta parecchia. Inoltre anche con il passare dell’età e del trascorrere inevitabile del tempo è facile che diminuisca.

Tuttavia va anche aiutata e allenata. Per prima cosa facciamo del sano movimento che è fantastico anche per mantenerci in forma, non rinchiudiamoci in casa e cerchiamo di trascorrere momenti lieti con i nostri amici e parenti. Manteniamoci costantemente idratati e cerchiamo di riposare le otto canoniche otto ore a notte. Tutto ciò sarà anche una manna dal cielo per avere super vivo il metabolismo.

Memoria, per aumentarla occhio a che cosa mettiamo nel carrello

Inoltre se riposiamo bene, al mattino ci sveglieremo di buon umore e sul lavoro renderemo di più. Ricordiamoci poi di affrontare con calma la prima colazione, che è il top, secondo gli esperti se salata. Tuttavia cerchiamo di non saltare mai il pranzo e la cena e di effettuare due spuntini, uno a metà mattinata e uno nel pomeriggio.

Seguiamo una dieta, intesa però come un’alimentazione, sì bella sana ma anche varia, bilanciata e controllata e se notiamo che qualcosa non va contattiamo immediatamente il nostro medico di base. E poi, pe fare il pieno di memoria, non dimentichiamoci di inserire nel carrello, quando andiamo a fare la spesa, questi alimenti.

Gli alimenti da mettere nel carrello

Partiamo dal pesce, soffermandoci in maniera particolare sul salmone, tonno, aringa, sgombro, alici e sardine. Tutti questi sono super ricchi di Omega- 3 che altro non sono che acidi grassi meravigliosi per costruire le membrane cellulari e, nel contempo, rafforzare la struttura cellulare dei neuroni.

Noci e semi poi sono il top per contrastare l’invecchiamento cellulare. Lo stesso possiamo dire dei cereali integrali. La soia, a sua volta, ci aiuta, esseno ricca di antiossidanti, a mantenerci giovani anche a livello mentale e celebrale. Pure il cioccolato, ma fondente, che è anche consentito nelle diete più rigide, ci aiuterebbe a mantenerci bei vigili e a rafforzare la memoria.