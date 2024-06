Lavoro, orario ridotto dall’azienda: stesso stipendio ma metà farica | La lista dei fortunati è già pubblica

L’azienda decide di ridurre l’orario di lavoro dei suoi dipendenti pur lasciando lo stipendio sempre allo stesso livello. Ecco chi può giovare di questo.

Negli ultimi anni ci siamo abituati a un netto cambiamento delle regole per quello che riguarda il lavoro. Le occupazioni sono cambiate in maniera radicale, un processo iniziato ormai e periodo COVID, è che è stato portato avanti da molte aziende per cercare di mettere in primo piano il benessere del lavoratore.

In precedenza non si poneva particolare attenzione nei confronti di quello che viene comunemente chiamato Wellfare aziendale. Solo con il tempo è stato possibile comprendere un lavoratore che non viene posto pressione, che si sente un apprezzato, rispettato e anche un po’ coccolato sul posto di lavoro, riesce a offrire risultati migliori, ovviamente si ripercuotono su quelli dell’azienda stessa.

Questo è un qualcosa su cui purtroppo in passato non si poneva abbastanza attenzione. Attualmente invece sembra proprio che le la direzione sia cambiata e che il dipendente è stato messo al centro di un processo che lo vede come protagonista, non più come un semplice accessorio.

Ovviamente vi è stato bisogno di un percorso lungo, che cambiasse le aziende dal proprio interno. Ecco il processo che ha portato a un cambiamento dei contratti, alla riduzione dei orari di lavoro, senza però intaccare lo stipendio.

Una migliore organizzazione per maggiori risultati

La verità è che quello che sta succedendo all’interno delle aziende è una vera e propria rivoluzione, che parte da un cambiamento dell’organizzazione all’interno di ogni settore produttivo. Se da una parte ci sono le aziende che hanno deciso di alternare il lavoro in presenza con quello da remoto, ce ne sono altre che hanno deciso di adottare la tanto chiacchierata settimana corta.

Numerose le aziende che hanno agiato questo nuovo filosofia, tra di essi alcune delle maggiori in Italia. Ad esempio Lavazza, con l’osso del mondo del caffè ha deciso di applicare la settimana corta anche in fabbrica.

L’accordo con i sindacati c’è

Lavazza è quindi arrivata a un accordo con i sindacati, decidendo di introdurre nella fabbrica di Gattinara in provincia di Vercelli quello che viene denominato venerdì breve. Al momento si tratta di una sorta di esperimento che avrà luogo per i prossimi tre anni e che vede la possibilità di ridurre di quattro ore la giornata lavorativa.

Un impegno costante quello di Lavazza, nei confronti dei propri dipendenti, con sci che il benessere di quest’ultimi permette di conseguire degli ottimi risultati di business. L’esperimento non poteva che partire da Gattinara, per via della grande attenzione che su di essa si pone da sempre.