Tasse in scadenza, mancano pochissimi giorni: è la più odiata dagli italiani | Il Fisco ti tiene d’occhio

Mancano pochi giorni per la scadenza di alcune delle tasse più odiate dagli italiani. Attenzione a queste date per evitare sanzioni.

Quando arriva giugno il pensiero di molti volge ormai verso le vacanze, le tanto agognate ferie. Tra pochi giorni finalmente entrerà l’estate, con il suo caldo, la possibilità di fare rinfrescanti i bagni al mare in piscina. Peccato che però non è tutto oro quello che luccica, perché giugno è un mese veramente cruciale.

Sì, sapete già di cosa stiamo parlando. Chi è avvezzo ai pagamenti e non delega, sa bene che giugno è il momento in cui si deve mettere mano al portafoglio. Vi vorremmo dire che tutto questo è perché occorre pagare la propria vacanze, ma non è esattamente così. Il commercialista sta suonando la vostra porta, gli F24 vi stanno aspettando.

Sembra quasi la scena di un film dell’orrore, in realtà sono semplicemente le scadenze che stanno per arrivare. Infatti proprio in questo primo mese di estate, non sono poche le tasse e le imposte a cui bisogna far fronte. Ovviamente tutto questo solo a seguito della consegna del modulo 730, con la classica dichiarazione dei redditi annuale.

Ci sono alcuni pagamenti da effettuare che sicuramente manderanno in crisi una parte degli italiani.

La scadenza da segnare sul calendario

Agenda alla mano cerchi con il rosso il giorno 17 sul calendario. Per fortuna non sarà un venerdì, ma considerando che per alcuni sarà il momento di pagare l’acconto IMU, sarà comunque un giorno di sventura. Stiamo cercando di sdrammatizzare ma questa è la scadenza che maggiormente preoccupa agli italiani.

Come in molti ormai sapranno L’IMU è la tassa sugli immobili è stata introdotta nel 2020 e che va ad unire la Tasi e la IUC, tributi che sono stati ormai abrogati. Proprio nel mese di giugno tutti coloro che sono proprietari di immobili, all’infuori della prima casa, devono pagare l’acconto IMU, prima rata che andrà a coprire il 50% del totale da versare.

Attenzione alle scadenze

Quando si tratta di tasse e imposte rispettare le scadenze vuol dire evitare di pagare un sovrapprezzo, la classica mora. Per quello che riguarda l’IMU della data 17 si dovrà provvedere all’acconto che sarà pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU nell’anno precedente, nel caso in cui l’importo da pagare non superi un certo limite, è possibile che si provveda ad un unico versamento.

L’importo da pagare viene sempre deciso in base alle caratteristiche dell’immobile stesso. Per il saldo si provvederà poi nel mese di dicembre.