Oppurtunità giovani, 1000 euro da richiedere oggi stesso: dopo questa data l’offerta non è più valida

I giovani hanno un’importante opportunità, possono richiedere subito 1000 euro, per un’offerta che sta per scadere.

Sono ormai diversi anni che si dice che l’Italia non dia spazio ai giovani, non offre loro le opportunità di cui avrebbero bisogno per poter essere spronati, per poter diventare degli adulti migliori. Purtroppo però la situazione economica dell’Italia spesso non permette di prestare attenzione a quelle che sono le giovani leve. Per loro è diventato tutto molto più difficile, fino a qualche anno fa si parlava di bamboccioni, un termine che attualmente non viene più utilizzato, ma che purtroppo descrive benissimo la società attuale.

Badate bene, possiamo dicendo che i giovani italiani siano tutti dei bamboccioni, attaccati alle gonnelle della mamma, piuttosto stiamo dicendo che purtroppo la situazione attuale del nostro paese respinge a rimanere a casa con mamma e papà molto più a lungo del previsto. Non sono pochi però a coloro che vorrebbero avere la loro indipendenza ma proprio non riescono a conquistarla per via di lavoro inesistente o retribuzioni fin troppo basse.

Ma la buona notizia è che a piccoli passi si inizia a pensare proprio ai giovani con delle proposte veramente allettante. Alle tante proposte che in queste settimane stanno arrivando proprio per i più giovani, si aggiunge la possibilità di chiedere un allettante bonus.

1000 euro destinato ai giovanissimi, ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il bonus per tutti i giovani volenterosi

In passato era stato messo a disposizione dei giovani il bonus cultura 18app, ma non è stato confermato in questo 2024 in cui la misura è stata sostituita dalla carta cultura e dalla carta del merito. Per chi compie 18 anni proprio quest’anno e sono in possesso dei requisiti è possibile provvedere alla richiesta di 2 bonus dal valore di 500 euro cadauno.

Quindi insieme i due bonus darebbero accesso a ben 1000 euro che i giovani possono impiegare per la loro formazione. La carta Cultura infatti permette l’acquisto di prodotti culturali. La carta di merito invece sarà di aiuto a tutti gli studenti che vogliono proseguire con gli studi.

Come fare richiesta

La carta cultura viene concessa agli studenti il cui ISEE familiare non supera i 35 mila euro. Invece la carta di merito è concessa, senza alcun limite di reddito, ai giovani che hanno conseguito una valutazione pari a 100/100 al diploma di maturità.

Per procedere con la richiesta di entrare occorre accedere al vecchio portale del bonus 18app e quindi provvedere all’invio della documentazione richiesta.