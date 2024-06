Moneta da 2 euro rara, questo pezzo storico è il più ricercato: i collezionisti ne vanno matti | Trovala subito

Frughiamoci tutti quanti in tasca: non sia mai che vi sia nascosto un tesoro. Scopriamo quanto possono valere i 2 € rari.

Per trovare un piccolo tesoro di tipo numismatico non è necessario andare a ricercare necessariamente le vecchie monetine di tanti anni fa, quando ancora c’era la Lira.

Non tutti sanno infatti che anche durante il corso dell’Euro, dal 1 gennaio 2002, sono state coniate tante monete speciali, il cui valore, oggi, può essere ben superiore ad ogni nostra immaginazione. Si tratta per lo più di monete celebrative e – com’è ovvio per le sue dimensioni, essendo la moneta più grande – tali coni speciali riguardano esclusivamente i 2 €.

Anche quest’anno, come ogni anno, vengono realizzati i 2 € commemorativi. Al momento ne sono state emessi ben 16, e sono previste almeno altre 17 nuove emissioni. L’ultimo conio, in ordine di tempo, è francese ed è stato emesso il 4 giugno scorso in 510.000 esemplari, per la commemorazione delle prossime olimpiadi parigine.

Essendo a tiratura piuttosto limitata, queste monete speciali divengono piuttosto presto assai rare, e il loro valore reale pertanto tende a salire, a dispetto di quello nominale. L’ultima emissione italiana di una moneta da 2 € commemorativi risale al 22 aprile scorso, con il conio in 3 milioni di esemplari dedicato a Rita Levi-Montalcini.

Il valore dei 2 € commemorativi

Ma quanto possono valere i 2 € commemorativi? Un caso interessante è quello dell’emissione spagnola, del 2009, della moneta commemorativa del decimo anniversario dell’Unione Economica e Monetaria. Rispetto allo stesso disegno utilizzato da tutti gli altri paesi UE, il conio spagnolo presentava una difformità: le stelle europee, che circondano il disegno centrale, erano state realizzate troppo grandi.

Oggi una di queste monete vale tra i 15 € ed i 20 €. Un valore di 50 € è invece attribuibile al conio sloveno del 2007, in commemorazione del Trattato di Roma: ne furono realizzati infatti solamente 400.000 pezzi.

Le monete da 2 € più rare

Esistono però dei coni da 2 € decisamente più costosi degli altri, addirittura tali da poter superare i 1.000 € di valore. Cominciamo con un esemplare del 2015, coniato per celebrare gli ottocento anni dalla costruzione del primo castello sulla rocca monegasca. Il Principato di Monaco ha coniato solamente 10.000 pezzi, tanto che adesso ognuno di essi vale 1.500 €.

Ma la moneta da 2 € più rara e costosa è un’altra. Si tratta sempre di un conio monegasco, voluto per celebrare il venticinquesimo anniversario della scomparsa della principessa più amata del Principato: Grace Kelly. Realizzati solamente 20.001 esemplari, oggi il loro valore supera tranquillamente i 2.000 €.