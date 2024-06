Smart working, per lavorare bene hai bisogno di questa postazione: la produttività aumenta del 100%

Smart working, se vuoi lavorare sodo e in tranquillità, punta a questa speciale postazione.

Alla fine ce l’hai fatta. Tu, su tutti gli altri c0lleghi, l’hai spuntata. O forse anche gli altri possono dire lo stesso. Fatto sta che sei stato tu a proporlo per il primo all’Azienda. Inizialmente i vertici hanno storto il naso, pensando che molti dipendenti da casa non potessero risultare prodottivi come quando stanno in ufficio.

Non per nulla molti, come hanno pure confessato sui Social, non sono in grado di farlo senza qualcuno che gli dica quello che debbano fare. E poi c’è chi, come sostiene un assai colorito ma nel contempo assai veritiero detto popolare, tendano a campare. O ancora potremmo citarne un altro che strapperà non pochi sorrisi.

Quale? Quello relativo al fatto che quando il gatto non c’è i topi ballano. Battute a parte, quando siamo in smart working dobbiamo metterci in testa fin da subito che, pur per l’appunto lavorando da casa, dobbiamo comunque lavorare e pure sodo. Anzi in codesta modalità rischieremo pure di farlo di più.

E ciò capita soprattutto se diamo dei veri stakanovisti e amiamo profondamente ciò che facciamo dal punto di vista professionale. Capite dunque bene che sarebbe ancora più importante in codesto frangente possedere una postazione di lavoro al top. Solo così infatti lavoreremo bene e in maniera molto proficua.

Smart working, occhio a dove lavori

In primis ricordiamoci che dobbiamo possedere un valido pc, o fisso o portatile, una stampante e uno scanner. Altra cosa assolutamente fondamentale è una connessione Internet bella veloce. Dunque, prima di iniziare a lavorare verifichiamo tutto ciò con estrema attenzione e, nel caso, di risposte non affermative corriamo immediatamente ai ripari.

Oltre a ciò è bene avere un proprio spazio e non ridurci a lavorare magari in sala da pranzo, occupando il tavolo sul quale poi dovremo desinare con i nostri cari. Occhio anche che gli altri abitanti della casa non ci disturbino, soprattutto quando dobbiamo effettuare le classiche call con l’ufficio.

La postazione top per rendere di più

Detto ciò per la nostra salute e la massima efficienza dal punto di vista professionale, procuriamoci una bella scrivania e una seggiola da ufficio super comoda con tanto di poggia piedi. Sediamoci in maniera di non farci male alla schiena e alziamoci di tanto in tanto per sgranchirci le gambe e bere un bicchiere d’acqua, sorseggiandolo piano. Ciò ci aiuta a scacciare lo stress.

Attenzione anche ad avere la giusta illuminazione e la regolare distanza tra noi e lo schermo del pc. Qualora notassimo alcuni problemi a livello di vista, con l’arrivo anche di alcuni mal di testa, chiediamo subito una visita oculistica. Infine, teniamo in ordine e ben pulita e profumata la nostra postazione di lavoro e, se vogliamo, per rilassarci puntiamo all’aroma terapia.