Colloquio al telefono, il trucco per passarlo è più semplice di quanto pensi: così fai colpo e firmi subito il contratto

Colloquio telefonico, così lo passi al 100%. Il trucchetto top.

Hai scritto a destra e manca per trovare lavoro. Non sai più quanti siti hai visionato. Diciamo pure che hai perso il conto. Ok, niente paura. Può capitare che non ti ricordi a chi hai scritto. Dunque può anche succedere che qualcuno ti chiami per una tua candidatura della quale tu non ti ricordi nulla.

A quel punto, lo sappiamo, scatta immediato il panico più profondo nella tua testa. E ciò non porta a nulla ma solo a peggiorare, e pure di molto la situazione. Fai un bel respiro e se sei troppo in difficoltà chiedi cortesemente all’esaminatore, ringraziandolo per la chiamata e per il suo interesse, se potete sentirvi in un altro momento perché in quello non sei nella condizione di rispondere.

Magari stai per andare in doccia o sei dal parrucchiere a darti una sistemata. Oppure stai guidando o stai per affrontare una visita medica. Ciò è in tuo diritto. E anche se semplicemente usi queste situazioni come una scusa, non sentirti in colpa. Piuttosto per evitare di raccontare bugie segnati in maniera ordinata e chiara in un file excel dove e per che cosa ti sei candidato.

Tuttavia, prima di avviare la candidatura, oltre ad aggiornare seriamente il tuo cv, informati bene sulla realtà per la quale vorresti lavorare. Detto ciò, se invece sei pronto ad affrontare subito il colloquio di lavoro al telefono, oltre a farti un metaforico w il lupo, ti doniamo dei consigli top, o meglio quello più in, in assoluto per farti assumere.

Colloqui al telefono, hai solo un elemento sul quale puntare

Sottolineiamo che trattandosi di chiacchiere telefoniche l’esaminatore per capirti e per l’appunto esaminarti ha a disposizione pochi elementi a meno che non ti conosca già da tempo. E ciò può rappresentare sia qualcosa di favorevole che di sfavorevole a seconda dei punti di vista e della tua indole caratteriale.

Se infatti sei particolarmente timido faticherete di più nel caso dovessi affrontare un colloquio di persona che, comunque sia, dopo quello telefonico, può sempre essere richiesto. E non effettuandolo nemmeno attraverso le famose e super sfruttate call, non può nemmeno notare come sei vestito in quel momento, le espressioni del tuo viso e se gesticoli.

Fai così e il posto sarà tuo

Fatto sta che la tua voce, soprattutto se non ti senti sicuro di te stesso e delle tue capacità, o perché preso profondamente di contro piede, può tradirti. E può farlo anche nel momento in cui rispondi semplicemente alla chiamata se non sai che a chiamarti è un reclutatore. Dunque corri ai ripari rispondendo sempre in maniera cortese.

Se scoprirai poi che si tratta di un call center puoi sempre chiudere poi a stretto giro la comunicazione. Detto ciò, cerca di parlare con un tono calmo e professionale, senza mangiarti le parole. Ascolta bene quello che ha da dirti l’altra persona e se non capisci qualche richiesta chiedi gentilmente altre informazioni, anche facendo delle domande mirate. E nel parlare di te sii breve ma incisivo.