Lavoro, altro che smartworking: questi uffici sono un paradiso per i dipendenti | Palestra e teatro tutto gratis

Il lavoro come non abbiamo mai vissuto, ecco tutte le iniziative volte a migliorare la vita di ogni singolo dipendente.

Siamo certi che tutti voi che in questo momento ci state leggendo, almeno una volta nella vita vi siete chiesti se la verità è che si lavori per vivere, o si viva per il lavoro. In effetti qualunque sia il nostro impiego, esso ci prende buona parte dei nostri giorni, a della nostra vita. Gli stipendi sempre più bassi e l’inflazione crescente spinge molti dipendenti a lavorare sempre di più, accettando straordinari, o addirittura facendo più di un lavoro.

Quello che bisogna chiedersi è se questo sia veramente sufficiente per poter vivere una vita che sia agiata, che sia veramente quella che desideriamo. Siamo certi che solo il denaro sia l’elemento che ci permette di vivere meglio?

Ovviamente non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo riconoscere che avere più denaro a disposizione, ci permette di avere una vita tranquilla, arrivare a fine mese senza l’ansia di non riuscire nemmeno a fare la spesa è importante, ma forse non sufficiente. Questo è il motivo per cui nel corso degli ultimi anni si è sempre più posta l’attenzione nei confronti del benessere fisico e mentale dei lavoratori.

Come dicono gli esperti mens sana in corpore sano, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo. Ovviamente poter godere di buona salute non vuol dire solo prendersi cura di sé all’infuori del proprio lavoro, ma anche riuscire ad intrecciare perfettamente la propria attività con la vita privata.

Lo smart working non basta più

Il Covid, che ci ha tenuti chiusi in casa per diversi mesi, ci ha insegnato che è possibile lavorare da casa. Sono molti coloro che hanno poi deciso di iniziare un’attività senza spostarsi dalle quattro mura domestiche. Ovviamente anche questo non ha salvato ognuno di noi da alcune critiche, come quelle di chi afferma che lavorare da casa in fondo, non sia meno stressante che lavorare in azienda.

Ecco per quale motivo il solo smart working integrato al lavoro classico, non è più sufficiente per avere la certezza che i lavoratori possano stare bene con se stessi e poi quindi altri, che riescano a essere produttivi, che non finiscano in un tornado di stress e pressione.

Ecco le azioni che sono state intraprese per migliorare il welfare aziendale

Si sente spesso dire che all’estero si presta maggiore attenzione al benessere del lavoratore. Sono molti ad affermare che in paesi lontani dall’Italia, si faccia maggiore attenzione affinchè il lavoratore sia in salute e non stressato. Ecco che allora è nata la giornata del welfare aziendale organizzata da Generali.

Proprio durante il convegno che si occupa di welfare, sono state evidenziate le aziende che hanno deciso di diventare delle attività che permettono al lavoratore di poter curare se stesso e non pensare solamente al lavoro. Numerose le attività che sono state implementa e proposte dall’azienda stessa. Si parla di corsi di teatro, palestra, yoga, attività artistiche e molto altro ancora. Tutto volto a permettere ai dipendenti di vivere il loro impegno al meglio.