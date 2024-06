Facebook, arriva una nuova funzionalità per i disoccupati: trovare lavoro ora è un gioco da ragazzi | Cercalo ora

Facebook, adesso lo puoi usare anche per trovare lavoro. La nuova funzionalità.

Indubbiamente da quando hanno fatto capolino nelle nostre vite i Social hanno cambiato, sia nel Bene che nel Male, il nostro modo di comunicare, così come di rapportarci con gli altri. Anche se quegli altri abitano a pochi km da casa nostra o sono addirittura i nostri vicini di casa. Anche la parola condivisione ha cambiato significato.

Se fino a pochi anni fa si intendeva con essa qualcosa di tangibile e in qualche maniera di fisico, ora la vediamo perlopiù collegata al Web che è un mondo super vasto. E per metterla maggiormente in luce cerchiamo di risultare i più affascinanti possibile. Non per nulla sono nate sempre più numerose professioni che sfruttano questo principio.

Parliamo ad esempio degli influencer che oggi sono mega richiesti su Amazon. Inoltre non sono poche le realtà legate al Beauty che ne richiedono a iosa. Tanto più che sono pure assai numerose le donne che dal punto di vista professionale decidono di puntare alla mansione di consulenti di bellezza.

Inoltre come non citare i Social Media Manager per i quali non esistono ancora delle scuole specifiche ma solo dei corsi, rigorosamente online. In ogni caso è sul campo che si fa in questo caso la maggiore conoscenza, sperimentando l’utilizzo delle varie piattaforme. Tra l’altro una delle più sfruttate dal punto di vista lavorativo pare che sia ancora Facebook.

Facebook, la piattaforma ti trova lavoro

Qui possiamo trovare indubbiamente molte offerte per svariate mansioni che non riguardano per la verità solo il Web o la Tecnologia in maniera specifica. Ci sono infatti alcuni locali, soprattutto per il periodo estivo appena iniziato, che richiedono del personale in più per la stagione e che si occupi un po’ di tutto. E poi ci sono quelli che lo richiedono soprattutto per l’animazione.

Non mancano nemmeno coloro che ci offrono guadagni sicuri puntando al Network Marketing, così come alla realizzazione di testi per blog o siti web specifici in base chiaramente alle nostre capacità. Tuttavia Facebook può rivelarsi sempre dal punto di vista professionale molto utile anche in altro modo.

La funzione alla quale non pensi

Cominciamo con il dire che i nostri profili sono molto spiati anche da chi è alla ricerca di personale. Pertanto se vogliamo allargare i nostri orizzonti, trovare un nuovo e interessante pacchetto clienti o il lavoro dei nostri sogni, stiamo attenti alle foto e tutto il resto dei vari contenuti che postiamo. Insomma, ciò che mostriamo deve essere il classico specchietto per le allodole ma poi dimostrarsi pure reale.

Evitiamo pertanto di non essere professionali e di mettere in piazza eccessivamente la nostra vita privata. Se siamo dotati di partita iva, creiamo anche una nostra pagina personale e iniziamo a seguire i professionisti e le aziende affini ai nostri interessi, cercando di interagire con loro con like e commenti intelligenti.