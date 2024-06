Autostrada gratis, maxi offerta a chi compila la richiesta: per 18 mesi vai dove vuoi | L’occasione non si ripeterà

Autostrada completamente free per più di 1 anno. Cosa aspetti a compilare il foglio?

Con l’arrivo del periodo estivo la voglia di relax, divertimento, svago e soprattutto di vacanze aumenta a dismisura. Certo con la crisi spaventosa ancora in corso non è molto facile avere i soldini necessari per farne tante. Magari ci si accontenta solo di qualche giorno, confidando sull’ospitalità di un parente o di un amico.

Oppure si può approfittare delle offerte che molti alberghi mettono in atto ora. Per le famiglie con figli a carico sono previsti begli sconti se magari si opta per le ferie questo periodo. E poi esistono anche degli aiuti da parte del Governo che possono darci una mano in tale direzione. Altra opzione sono le proposte last minute che di presentano pure tante agenzie di viaggio.

Fatto sta che al di là dell‘alloggio bisogna pensare al vitto così come al mezzo di trasporto. Se la mete da raggiungere non è molto distante tendiamo per lo più a propendere per l’auto. Chiaro è che se la nostra è piccola o vecchia possiamo prenderla a noleggio ma in tal caso dovremo sborsare tanto denaro.

Oppure possiamo chiederla in prestito a una persona cara. Altra opzione è quella, potendo utilizzare la nostra, di dividere le spese per il tragitto con gli altri che viaggiano con noi. Magari c’è chi può offrirsi di pagare la benzina o del cibo, in caso dobbiamo effettuare più tappe o delle bevande. E poi il più delle volte bisogna pure pensare al costo del pedaggio se utilizziamo l’autostrada.

Autostrade gratis, un’incredibile proposta

Per scongiurare ciò molti prediligono le strade statali ma non sempre è possibile fare tale scelta. E dunque dobbiamo necessariamente rivolgersi a quelle a pagamento. Peccato che si parli di cifre belle toste e che sono aumentate a dismisura anche nell’ultimo periodo. Fatto sta che pare che potremmo evitare di pagare. In che senso?

Nel senso che, compilando in tutte le sue parti uno specifico e mirato modulo, si può avanzare tale richiesta. Pensate che grazie a ciò potrete viaggiare senza spendere manco un euro per la bellezza di 18 mesi consecutivi. Dunque per due estati di seguito potrete farlo. Siete pronti a scoprire come?

Dove e come puoi ottenere il privilegio

Vodafone, per tutti i suoi numerosi clienti, ha pensato a una promozione a dir poco strepitosa. Basta attivare, andando in un suo store, il Telepass. Si può scegliere tra due. Quello Family base oppure quello con l’aggiunta di Assistenza Stradale valido non solo in Italia ma in tutta Europa.

In ogni caso tra le varie condizioni da rispettare ci sono quelle che la firma del contratto può farlo solo una persona fisica e per un mezzo ad uso privato e per il trasporto di persone. In ogni caso c’è tempo per approfittare di questa proposta fino alle 23 e 59 del 31 ottobre 2024. Tuttavia vale la pena non perdere tempo e affrettarsi per acciuffarla al volo.