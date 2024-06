Virus, se lavori al PC occhio a questo programma: è pieno di virus | Ti ruba i dati dell’azienda in un istante

Sulla rete i pericoli sono sempre in agguato. Anche i programmi più diffusi e certificati possono infatti nascondere le peggiori insidie.

Non c’è dramma peggiore, per un professionista o per una impresa, del sapere che i propri dispositivi elettronici – PC, laptop o altri device – risultano infettati da un virus.

Fortunatamente esistono gli antivirus, che aiutano a proteggere tutti i dispositivi dalle minacce provenienti dalla rete ma, com’è noto, non possono naturalmente essere considerati affidabili al 100%. Una delle caratteristiche dei virus informatici – come di quelli biologici – è infatti la loro capacita di mutazione costante, pertanto non è affatto detto che gli aggiornamenti più recenti dei nostri sistemi di difesa riescano a intercettare proprio tutto.

Uno potrebbe supporre però che per non essere attaccati da malware o altre diavolerie basterebbe evitare di aprire mail sospette, di navigare in siti non proprio raccomandabili o di scaricare programmi sconosciuti.

Ma tutto ciò non è sufficiente. E’ infatti possibile rimanere infettati anche semplicemente scaricando dalla rete uno tra i più classici programmi di utilizzo quotidiano. Stiamo parlando di Word, Excel o Power Point, tre icone del pacchetto Office (oggi 365) di Microsoft. Nonostante infatti vi siano più di 300 milioni di utenti legali nel mondo che utilizzano il noto pacchetto di Windows, a scaricarlo gratis in modo illecito dalla rete sono probabilmente molti di più.

Microsoft Office a rischio infezione

A scoprire recentemente che stanno circolando in tutto il mondo versioni pirata di Microsoft 365 infette da svariati virus è stata un’azienda coreana di cyber-sicurezza, la AhnLab Security Intelligence Center.

Tra i virus presenti, ve ne sono alcuni particolarmente noti e pericolosi: PureCripter, 3Proxy, XMRig, Orcus RAT. Ma che cosa possono fare questi virus al nostro dispositivo elettronico? Vediamone di seguito la pericolosità.

Attenzione a questi virus

PureCripter è un malware attivo almeno dal marzo 2021. La sua funzione è quella di scaricare sul dispositivo della vittima una serie di virus atti a disinibire gli scudi difensivi del sistema, rendendo l’utente particolarmente esposto ad attacchi informatici più pericolosi. Con 3Proxy gli hacker possono trasformare il nostro PC in un “server proxy“, ossia in un server intermediario per collegare alcuni malintenzionati a pagine web pericolose.

XMRig è invece un miner, ossia un programma che ricerca cripto-valute sfruttando la potenza di calcolo del nostro PC, con ciò rallentandolo parecchio e surriscaldandolo. Infine Orcus RAT (Remote Access Trojan) è infine un subdolo programma-spia, in grado, una volta istallatosi, di carpirci tutta una lunga serie di dati sensibili, come quelli che consentono l’accesso alla nostra app di home banking.